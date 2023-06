Russell Brand und Laura Gallacher erwarten ihr drittes Kind!

Süße News von Russell Brand (48)! Der Comedian und seine Partnerin Laura Gallacher (36) halten ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Seit ihrer Hochzeit im Sommer 2017 leben die beiden zurückgezogen in einer Kleinstadt westlich von London. Nur ein Jahr später wurden sie Eltern ihrer zweiten Tochter. Und nun wächst die Familie des Schauspielers weiter: Russell und Laura erwarten ihr drittes Kind!

Das verrät jetzt sein Co-Moderator Steven Bartlett im gemeinsamen Podcast "The Diary of a CEO": "Du hast dich verliebt und du hast zwei Kinder. Ein drittes ist auf dem Weg, gleich um die Ecke." Daraufhin wird Russell ziemlich emotional und erklärt: "Es hat mich gelehrt, dass es auf dieser Welt viel wichtigere Dinge gibt als mich." Besonders als er über die Zukunft seiner Töchter spricht, "an der er nicht teilhaben wird", kämpft er mit den Tränen.

Zwar schwärmt der TV-Star regelmäßig von seinen Kids – doch in der Öffentlichkeit sieht man ihn mit seinen Töchtern nur selten. 2020 wurde er jedoch mit seiner Ältesten erwischt! In einem niedlichen Mickey-Maus-Pullover und passender Hose ging er mit der damals Dreijährigen ein Eis schlemmen.

Instagram / thejoyjournal Laura Gallacher im Mai 2022

Instagram / russellbrand Russell Brand im November 2022

Getty Images Russell Brand im Oktober 2017

