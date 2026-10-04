Nach 30 Jahren: Arnold Schwarzenegger spielt Weihnachtsmann

Arnold Schwarzenegger (79) sorgt 30 Jahre nach seiner ersten Weihnachtskomödie wieder für festliche Action. Mit seinen fast 80 Jahren ist der Schauspieler im ersten Trailer zu "The Man with the Bag" erstmals als Santa Claus zu sehen. Ruhig und harmonisch geht es dabei allerdings kaum zu: Ein rachsüchtiger Elf, verkörpert von Awkwafina (37), stiehlt ausgerechnet seinen roten Geschenkesack und bringt damit das gesamte Fest in Gefahr. Um ihn noch rechtzeitig zurückzubekommen, setzt der Weihnachtsmann auf unerwartete Hilfe. Er holt einen Dieb von seiner Naughty List ins Team, den "Reacher"-Star Alan Ritchson (43) verkörpert. Der Gauner stellt daraufhin eine außergewöhnliche Truppe aus Kleinkriminellen zusammen. Gemeinsam mit Elfen und Rentieren beginnt eine turbulente Rettungsaktion für die wichtigste Nacht des Jahres.

Auch sonst bringt die Besetzung verschiedenste Genres zusammen: Arnold ist vor allem durch Actionklassiker wie "Terminator" und "Predator" bekannt, Awkwafina machte sich mit Produktionen wie "The Farewell" und "Shang-Chi" einen Namen und Alan wurde durch die Serie "Reacher" einem breiten Publikum bekannt. Die ungewöhnliche Mischung aus Santaabenteuer und Heistkomödie stellt dabei Arnolds kampffreudigen Weihnachtsmann in den Mittelpunkt. Statt klassischer Festtagsromantik setzt der Film auf Gauner, Chaos und rasante Action. Passend zur Adventszeit erscheint die Weihnachtsactionkomödie am 2. Dezember 2026 bei Prime Video. Mit diesem Film feiert Arnold zugleich eine weitere Premiere: So übernimmt der "Terminator"-Darsteller erstmals eine Filmrolle für Prime Video. Auf der Plattform war er zuvor lediglich mit einem Gastauftritt in der animierten Serie "Secret Level" vertreten. Seine letzte große Hauptrolle bei einem Streamingdienst spielte er hingegen in der Serie "Fubar", die beim Konkurrenten Netflix lief.

Für Arni ist der Ausflug ins Weihnachtsgenre keineswegs neu. Bereits 1996 spielte er die Hauptrolle in der Komödie "Versprochen ist Versprochen". Exakt 30 Jahre vor dem Start von "The Man with the Bag" verkörperte er damals allerdings nicht Santa Claus, sondern einen gestressten Familienvater. Dieser versucht kurz vor dem Fest verzweifelt, ein heiß begehrtes Spielzeug für seinen Sohn aufzutreiben. Dabei gerät er von einer chaotischen Situation in die nächste und liefert sich mit anderen Eltern einen erbitterten Kampf um das Geschenk. Und während Arnold bald den Weihnachtsmann gibt, hieß es nun: Schluss mit dem Killerroboter! Es steht fest, dass Arnold im geplanten "Terminator 7" nicht mehr vor der Kamera stehen wird.

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Instagram / schwarzenegger Alan Ritchson und Arnold Schwarzenegger am Set von "The Man With The Bag" im Dezember 2024

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Getty Images Awkwafina im Januar 2020

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20th Century Fox / Getty Images Arnold Schwarzenegger und Phhil Hartman in "Versprochen ist versprochen"