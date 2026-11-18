Luca Hänni (32) hat die Single "Somebody" veröffentlicht, und sie will mehr sein als ein neuer Song. Entstanden ist sie für eine Kampagne von Swiss Brands United, die Einsamkeit sichtbar machen soll. Auf Instagram macht der Sänger seine Haltung deutlich: "Wusstet ihr eigentlich, dass sich jeder dritte Schweizer einsam fühlt? Ich nicht. Und ich finde das mega schlimm." Mit dem Titelsong möchte er "darauf aufmerksam machen", und der Titel ist ab sofort erhältlich. Wer ihn hört, unterstützt dabei automatisch einen guten Zweck: "Alle Songeinnahmen werden gespendet für Projekte, die der Gesellschaft dienen."

Vorgestellt hat Luca den Song bereits am Vormittag in einem Reel, das einen Blick hinter die Kulissen erlaubt. Zuerst tüftelt er am Keyboard an der Melodie, danach feilt er im Tonstudio am Text, und zuletzt singt er die Zeilen vor einem Studiomikrofon ein. Der Antrieb für das Projekt war schnell klar: Man habe sich gesagt: "Wir müssen die Leute sensibilisieren. Und dazu brauchen wir den perfekten Soundtrack." Der englische Text gipfelt in einer Zeile, die übersetzt lautet: "Jemand ist für dich da, jemand ist irgendwo für dich da." Luca selbst feierte in diesem Jahr seinen dritten Hochzeitstag mit Christina Hänni.

Einsamkeit in Musik zu verwandeln, verlangte Luca einiges ab. Er versuchte, sich gedanklich in dieses Gefühl hineinzuversetzen, und brauchte dafür Selbstreflexion und viel Ausprobieren. Allein fühlte er sich dabei trotzdem nicht, denn der Song entstand gemeinsam mit einem Kollegen. Etwas Neues zusammen zu erschaffen, sei ein sehr schönes Gefühl gewesen, so der Musiker. Auch das Cover erinnert an das Thema: Es zeigt einen rosafarbenen Axolotl, der in einer bogenförmigen Nische sitzt. Und das kommt bei Lucas Fans offenbar gut an. "Wunderschön. Gibt's das Tierchen dann als Plüschtier zum Kuscheln?", fragt jemand unter dem Post. Andere loben Lucas Einsatz für das Thema. "Der Song ist wunderschön. Und das Thema ist sehr wichtig. Für Menschen in jedem Alter. Danke, Luca."

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Getty Images Luca Hänni, Sänger

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Instagram / @christina.haenni Christina und Luca Hänni

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