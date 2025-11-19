Diese Frage würde Dannie Büchner ihrem Jens (†) noch stellen

Am 17. November jährte sich zum siebten Mal der Todestag von Reality-TV-Star Jens Büchner (†49), der im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs verstarb. Seine Witwe Daniela Büchner (47), die mit den Zwillingen Jenna Soraya (9) und Diego Armani (9) auf Mallorca lebt, widmet diesen Tag traditionell ihrer Familie. "Der gestrige Tag war okay. Ich war viel mit den Zwillingen zusammen und wir haben ein bisschen darüber geredet", erklärte sie im Interview mit RTL. Die beiden Kinder, die zum Zeitpunkt des Todes ihres Vaters erst zwei Jahre alt waren, werden bald zehn und beginnen, die Situation immer besser zu verstehen.

Die Geburt von Jenna Soraya und Diego Armani war alles andere als einfach: Sie kamen zwei Monate zu früh per Not-Kaiserschnitt zur Welt und schwebten anfangs in Lebensgefahr. Dieses Überwinden schwerer Anfänge hat die Zwillinge nach Ansicht ihrer Mutter bis heute geprägt. Daniela beschreibt sie als besonders kraftvoll und mutig. "Ich würde ihn fragen, ob er sich seine Zwillinge so vorgestellt hat, mit so viel Kraft und Mut", sagt sie über die Frage, die sie Jens gerne stellen würde. Trotz aller Herausforderungen hat sich Daniela darauf konzentriert, die Zwillinge zu stärken und ihnen ein liebevolles Zuhause zu bieten.

Die Familie blieb auch nach auf Mallorca, wo sie ihr Leben ohne ihn gestaltet hat. Jens, der vielen durch die Auswanderer-Doku Goodbye Deutschland bekannt war, hinterließ insgesamt acht Kinder, darunter die beiden Zwillinge mit Daniela. Die 47-Jährige, die in den letzten Jahren immer wieder im Reality-TV auftrat, betont, wie sehr sie sich wünschen würde, dass Jens die Entwicklung seiner Kinder miterleben könnte. Das Leben in ihrer Familie sei zwar oft turbulent, doch gerade daran scheinen Jenna Soraya und Diego Armani zu wachsen, was Daniela mit großer Dankbarkeit erfüllt.

Action press / Hauter, Katrin Daniela und Jens Büchner im Oktober 2018

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Zwillingen Diego und Jenna

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Juni 2025