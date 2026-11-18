Semino Rossi (64) hat einen ganz besonderen Wunsch für seine weitere Karriere: Der Schlagerstar würde gerne einmal mit Opernlegende Plácido Domingo (85) auf der Bühne stehen. Das verriet der Sänger jetzt bei einem Pressetermin im Wiener Café Stein gegenüber der österreichischen Zeitung Kurier. "Wenn ich sehr groß träumen würde, dann hätte ich gerne ein Duett mit Plácido Domingo", erklärte Semino dem Blatt. An prominenten Gesangspartnerinnen mangelte es dem Musiker in der Vergangenheit nicht. "Ich habe schon sehr schöne Duette gemacht in meiner Karriere. Mit Helene Fischer, Andrea Berg, Michelle, aber der Plácido Domingo wäre mein großer Traum, irgendwann mit ihm ein Duett zu singen", schwärmte er gegenüber der Zeitung. Nach Schlagerköniginnen wie Helene und Andrea darf es für den Sänger also gerne auch mal ein waschechter Opernstar sein.

Bis es mit dem Startenor klappt, holt sich Semino aber erst einmal andere Verstärkung auf die Bühne. Bei seinem Open-Air-Konzert in Mörbisch, das er bei dem aktuellen Pressetermin im Wiener Café Stein vorstellte, wird er nämlich nicht allein singen. Für den Abend sind Andy Borg (66), Johnny Logan (72), Claudia Jung (62) und Natalie Holzner als Gäste angekündigt. Die besondere Kulisse am Wasser ist aus Seminos Sicht genau der richtige Ort, um verschiedene Musiker und ihr Publikum zusammenzubringen. "Musik verbindet und ich glaube, der beste Platz ist Mörbisch, auf dieser wunderschönen Seebühne. Das ist einmalig und wir haben uns gedacht, das ist der perfekte Platz, um Gäste einzuladen und ein schönes Konzert zu machen", betonte er im Gespräch mit der österreichischen Zeitung. Auf das Publikum wartet laut Semino ein bunter Abend. "Wir werden gemeinsam einen wunderschönen Abend haben und gemeinsam singen und tanzen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei", versprach der Musiker.

Ans Aufhören denkt Semino, der sich auf das Weihnachtsfest mit seiner Familie freut, übrigens noch lange nicht. Für das Wunschduett mit Plácido bleibt also noch reichlich Zeit. Der Grund für seinen Tatendrang: Sein großer Durchbruch ließ vergleichsweise lange auf sich warten. "Ich liebe, was ich mache, und habe so viele Jahre davon geträumt. Meine Karriere hat ja erst begonnen, als ich 41 Jahre alt war. Ich habe nicht begonnen, als ich 20 war", erzählte er dem Kurier. Ein Ende seiner Laufbahn ist deshalb noch nicht in Sicht. "Deswegen mache ich mir im Moment überhaupt keine Gedanken, wann ich aufhören werde. Ich möchte weitermachen. Solange sich das Publikum das wünscht, werde ich weitermachen", stellte der Sänger klar.

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Getty Images Semino Rossi, Juni 2025

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Getty Images Plácido Domingo bei einem Konzert in Ungarn

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