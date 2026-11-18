Josh O'Connor (36) galt im Auswahlprozess für den nächsten James Bond zunächst als Favorit von Regisseur Denis Villeneuve (59). Darüber hat der Journalist Matt Belloni kürzlich in seinem Newsletter für Puck News berichtet. Demnach sollen einige Insider zwischenzeitlich sogar überzeugt gewesen sein, dass dem britischen Schauspieler die Rolle des Agenten 007 kaum noch zu nehmen sei. Josh zählte wohl zu den wenigen Kandidaten, die für die begehrte Rolle vorsprechen oder an Probeaufnahmen teilnehmen sollten. Eine offizielle Bestätigung dieser Informationen steht allerdings noch aus. Wie bereits bekannt ist, wurde aus der beinahe sicheren Besetzung letztlich nichts: Der Schauspieler soll sich selbst aus dem Rennen gezogen haben. Dadurch rückte Robert Pattinson (40) bei den Verantwortlichen immer stärker in den Fokus. Inzwischen steht Robert offiziell als neuer Bond fest und soll den legendären Geheimagenten in gleich mehreren Filmen verkörpern.

Wie Matt weiter berichtet, hatte Josh offenbar von Beginn an Bedenken hinsichtlich des Ballasts, den eine derart ikonische Rolle mit sich bringt. Hinsichtlich der geplanten Screen-Tests soll er dem Bericht zufolge mehrfach hin- und hergerissen gewesen sein. Zunächst sagte er zu, dann zog er seine Teilnahme wieder zurück. Zwischenzeitlich entschied er sich doch noch einmal dafür, nur um kurz darauf endgültig auszusteigen. "Ein wenig Hintergrund: Es stimmt also, dass Josh O'Connor tatsächlich schon früh ein Favorit von Regisseur Denis Villeneuve war – und zwar so sehr, dass mehrere Insider glaubten, die Rolle könne eigentlich nur noch er selbst verspielen", schreibt der Journalist. Joshs Rückzug fiel zeitlich mit dem wachsenden Interesse der Filmemacher an Robert zusammen. Doch auch bei ihm soll es zunächst Schwierigkeiten gegeben haben: Erst nach komplexen Vertragsverhandlungen soll er überhaupt getestet worden sein. Schließlich unterschrieb er laut Puck News gleich für insgesamt drei Bond-Filme.

Für Robert Pattinson bedeutet die Zusage nach eigenen Worten die Erfüllung eines lang gehegten Traums. In einem offiziellen Statement von Amazon MGM Studios erklärte der Schauspieler: "James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte, und mit 007 betraut zu werden, ist die Ehre meines Lebens." Zudem richtete er Worte des Dankes an die Verantwortlichen hinter dem Projekt: "Ich bin Denis, Amy, David, Tanya und allen bei Amazon MGM Studios zutiefst dankbar für ihr Vertrauen in mich. Zu sagen, dass mit dieser Rolle ein Traum wahr wird, wäre noch untertrieben. Ich könnte mich über diese Partnerschaft und die bevorstehende Arbeit mit diesem fantastischen Team nicht mehr freuen." Damit übernimmt Robert eine der traditionsreichsten Rollen der Kinogeschichte. Josh hingegen soll sich nach seinen anfänglichen Zweifeln ganz bewusst gegen die Verpflichtungen entschieden haben, die mit der Verkörperung des wohl berühmtesten Geheimagenten einhergehen.

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Getty Images Josh O'Connor bei einer Fragerunde zu "Disclosure Day" am 5. Juni 2026 in London

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Getty Images Denis Villeneuve bei CinemaCon 2026 im Dolby Colosseum, Caesars Palace, Las Vegas

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