Carrie Underwood (43) hat ihr Verhalten hinsichtlich der Ernährung komplett umgestellt. Damals achtete die Sängerin vor allem darauf, besonders wenig Kalorien und Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Mittlerweile stehen dagegen Kraft, Proteine und ausgewogene Mahlzeiten im Fokus, wie Women's Health berichtet. So will sie ihren durchtrainierten Körper bestmöglich unterstützen. Das fängt schon beim Frühstück an: Die zweifache Mutter entscheidet sich morgens entweder für Rührtofu oder für eine Eierspeise aus Eiweiß. Die Eier kommen dabei direkt von den Hühnern, die sie in ihrem eigenen Garten hält. Hinzu kommen Ezekiel-Toast, eine Portion Beeren und eine Tasse Kaffee. Die Kombination aus Eiweiß, Kohlenhydraten, Obst und Koffein soll ihr die notwendige Energie liefern.

Auch mittags setzt die Musikerin auf pflanzliches Eiweiß. Häufig landet bei ihr ein veganes Sandwich mit Tofurky auf dem Teller, welches sie mit Avocado, Spinat und weiteren Zutaten belegt. Für den kleinen Hunger greift Carrie entweder zu einem Proteinriegel oder zu einem Smoothie voller Vitamine. Abseits von der Ernährung spielt Sport nach wie vor eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Im Jahr 2020 brachte sie gemeinsam mit der Trainerin Eve Overland die Fitnessapp HiNote Life – Powered by fit52 auf den Markt. Obwohl ihr Kalender prall gefüllt ist und sie sich zudem noch um ihre Familie kümmert, findet sie regelmäßig Zeit für ihre Workouts. Ihr Ziel hat sich dabei deutlich verschoben: Essen und Training sollen ihr heute in erster Linie dabei helfen, Kraft aufzubauen und diese langfristig zu erhalten.

Das war nicht immer so. Während und nach Carries Sieg bei American Idol im Jahr 2005, war ihr Verhältnis zum Essen ganz anders. Zudem musste sie sich abfällige Bemerkungen über ihren Körper anhören. Die Folge: Sie studierte die Angaben auf Lebensmittelverpackungen zwanghaft genau und hatte penibel im Blick, wie lange sie auf dem Crosstrainer trainierte. Mit der Zeit wurde ihr jedoch klar, dass sie ihren Körper nicht ausreichend versorgte. "Dein Körper schreit: Ich brauche mehr Kalorien, ich brauche mehr Kohlenhydrate!", schilderte Carrie rückblickend. Daraufhin arbeitete sie gezielt daran, ihre Gesundheit und körperliche Stärke zurückzugewinnen. Diese Erfahrung bildet den persönlichen Hintergrund für ihre heutige ausgewogene und proteinreiche Ernährung. Aber auch abseits ihres Speiseplans hatte Carrie klare Prioritäten gesetzt: Zu Hause gehörte ihre Aufmerksamkeit der Familie.

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Getty Images Carrie Underwood, Sängerin

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Instagram / carrieunderwood Carrie Underwood auf ihrer Farm

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