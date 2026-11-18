Stefanie Giesinger (30) bekommt Familienzuwachs! Das Model wird zum ersten Mal Tante, denn ihr Bruder Daniel erwartet ein Baby. Beim Esquire Townhouse in Berlin sprach Stefanie mit Bunte über die schönen Neuigkeiten. "Ich werde Tante zum allerersten Mal", erzählte sie und fügte hinzu: "Es gibt sozusagen eine neue Person in meinem Leben." Wann genau Daniels Nachwuchs zur Welt kommen soll, verriet die Influencerin allerdings nicht. Den Geburtstermin möchte die Familie für sich behalten.

Bis zum Jahresende wartet auf das Model noch ein volles Programm. Neben Zeit mit Familie und Freunden sowie den Vorbereitungen auf ihr neues Leben als Tante stehen zahlreiche berufliche Verpflichtungen und weitere Aufgaben an. "Deswegen gibt es noch ganz viele To-dos", erklärte Stefanie gegenüber Bunte. "Familie besuchen, ich habe noch einige Jobs. Ich freue mich eigentlich so auf die letzten paar Wochen im Jahr", schwärmte sie weiter. Nach dieser vollen und aufregenden Zeit will sich die Unternehmerin aber auch eine Pause gönnen. Zwischen Weihnachten und Neujahr möchte sie ganz bewusst abschalten und erst am 10. Januar wieder durchstarten. Für ihre Auszeit hat sie klare Vorstellungen: Make-up und High Heels sollen dann in der Ecke bleiben. Stattdessen will Stefanie es sich vor allem in Joggingsachen gemütlich machen.

Auch privat hat sich für Stefanie zuletzt einiges verändert. Das Model ist inzwischen mit einem Künstler liiert, den sie bereits einige Monate vor ihrem 30. Geburtstag kennengelernt hatte. Ihren runden Ehrentag Ende August zelebrierte sie dann auf ganz besondere Weise: Sie lud zu einer Mottoparty unter dem Titel "Married to Life" und gab sich im Brautkleid symbolisch selbst das Jawort. Ihren Wunsch nach einer klassischen Hochzeit hat Stefanie damit jedoch nicht aufgegeben – eine richtige Trauung kann sie sich weiterhin gut vorstellen.

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Imago Stefanie Giesinger beim 27. GQ Men of the Year Award im Metropol in Berlin, 27.11.2025

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Imago Stefanie Giesinger bei der House of Magnum Afterparty im Rahmen des Festival de Cannes 2026

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