Hunter Schafer wird als mögliches Bond-Girl gehandelt! Die Schauspielerin könnte im nächsten Abenteuer des britischen Geheimagenten an der Seite von Robert Pattinson (40) zu sehen sein, der als neuer 007 feststeht. Ins Gespräch gebracht hat sie das US-Magazin Variety. Das Branchenblatt sieht die Euphoria-Darstellerin als potenzielle Partnerin für James Bond im kommenden Film. Sollte Hunter tatsächlich den Zuschlag erhalten, wäre sie die erste Trans-Schauspielerin, die in der traditionsreichen Filmreihe ein Bond-Girl verkörpert. Fest steht ihr Mitwirken derzeit allerdings keineswegs. Bei der Nennung handelt es sich lediglich um einen Vorschlag des US-Magazins und nicht um eine offizielle Meldung des verantwortlichen Studios. Ob die Schauspielerin am Ende wirklich Teil des Projekts wird, ist also weiterhin völlig offen.

Ihren Vorschlag begründet Variety mit Hunters schauspielerischer Leistung in "Euphoria" sowie mit ihrer bevorstehenden Rolle in der Actionserie "Blade Runner 2099". Die Begeisterung des Magazins ist dabei kaum zu überlesen: "Hunter Schafer würde nicht nur als erstes Trans-Bond-Girl Geschichte schreiben, sie wäre auch ein verdammt gutes", heißt es in dem Bericht. Auch die Chemie mit dem neuen Bond-Darsteller malt sich das Magazin bereits aus: "Wir könnten uns Schafer und Pattinson hervorragend bei einem flirtenden Wortgefecht vorstellen, bevor sie sich gemeinsam ein paar Bösewichten stellen – und man stelle sich nur die Looks auf dieser Pressetour vor!" Eine Verbindung zum Bondstudio gibt es zumindest schon: "Blade Runner 2099" wird ebenfalls von Amazon MGM produziert. Hunter ist jedoch längst nicht der einzige Name, der für die begehrte Rolle kursiert. Zuvor wurden unter anderem Margaret Qualley (32), Sydney Sweeney (29), Anya Taylor-Joy (30), Florence Pugh (30) und Maya Jama (32) als mögliche Bond-Girls gehandelt.

Bereits festgezurrt ist dagegen der neue Hauptdarsteller: Nach monatelangen Spekulationen wurde Robert offiziell als Nachfolger von Daniel Craig (58) und damit als neuer James Bond bestätigt. Im Auswahlprozess setzte sich der Schauspieler unter anderem gegen Jack Lowden (36), Callum Turner (36) und Josh O'Connor (36) durch. Auch hinter der Kamera sind schon große Namen an Bord. Der bislang titellose Bondfilm wird von Denis Villeneuve (59) für Amazon MGM Studios inszeniert. Das Drehbuch stammt von Steven Knight (67). Als Produzenten sind Amy Pascal (68) und David Heyman (65) beteiligt, während Tanya Lapointe als ausführende Produzentin an dem Projekt mitwirkt. Wann das Publikum Robert erstmals als britischen Geheimagenten auf der großen Leinwand erleben kann, steht noch nicht fest.

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Getty Images Hunter Schafer, "The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes", November 2023

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Getty Images Hunter Schafer bei der Vanity Fair Oscar Party, März 2023

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