Im Halbfinale von The Power wartet auf die verbliebenen Kandidaten eine echte Premiere: Um den nächsten Powerplayer zu bestimmen, setzt Delta erstmals auf ein Bewerbungsgespräch. Anders als in den bisherigen Runden entscheidet diesmal also nicht das Kartenglück über die geheime Schlüsselrolle. Stattdessen werden alle Teilnehmer einzeln vorgeladen. Dabei sollen sie sich möglichst überzeugend präsentieren und sich für den besonderen Anlass sogar in Schale werfen. "Das gab es noch nie", stellt Joshua Adjei Gyamfi in der Show fest. Begeistert ist er von der neuen Aufgabe allerdings nicht. "Jetzt muss ich ein Bewerbungsgespräch machen für einen Job, den ich gar nicht haben will", gibt er vor seinem Termin offen zu.

Zu Beginn verkündet Delta den Kandidaten die außergewöhnliche Regeländerung: "Spieler, es ist Halbfinale in meinem Game. Ihr seid noch erfolgreich im Spiel. Die nächste Powerplayerwahl steht an und dieses Mal ist alles anders. Dieses Mal werden nicht die Karten entscheiden, wer Powerplayer wird, sondern ich." Marc Terenzi (48) blickt der Herausforderung selbstbewusst entgegen: "Ich bin sehr gut in Bewerbungsgesprächen, muss ich sagen." Für Narumol (61) ist es hingegen das erste Bewerbungsgespräch ihres Lebens. Nach außen wirkt sie zwar entspannt, doch innerlich ist sie ziemlich aufgeregt. Während der Gespräche möchte Delta unter anderem wissen, wen die Bewerber als stärksten Konkurrenten einschätzen. Dabei fällt immer wieder der Name Laura Peuker (26). Außerdem müssen die Kandidaten Fragen zu ihren Mitspielern beantworten. Anschließend versammelt Delta alle Teilnehmer: "Liebe Bewerber, ich konnte einige neue Erkenntnisse sammeln und habe mich für einen Player entschieden." Die geheime Wahl fällt auf Joshi.

Für unerwartete Wendungen hatte die Rolle des Powerplayers schon früher gesorgt. Zuvor hatte Serkan Yavuz (33) die Rolle inne. Doch sein erneuter Einsatz als geheimer Powerplayer endete diesmal deutlich früher als geplant. Nachdem er in der vorherigen Runde noch Lucas Cordalis (59) erfolgreich täuschen und aus der Show befördern konnte, durchschaute seine neue Zielperson Marc in der zweiten Runde seine Taktik. Dabei hatte Serkan zunächst versucht, den Verdacht auf Laura zu lenken und Marc mit einem manipulierten Hinweis in die Irre zu führen. Doch Cecilia Asoro (30) brachte den Sänger auf die richtige Spur. Bei der Eliminierung entschied sich Marc schließlich gegen sein Bauchgefühl und enttarnte Serkan. Damit musste der Realitystar die Show verlassen, während Marc seinen Erfolg kaum fassen konnte.

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Cast der zweiten Staffel von "The Power"

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Isabella Toennes, Johanna Sustmann / Seven.One Entertainment Group GmbH Narumol David, "The Power"-Teilnehmerin

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