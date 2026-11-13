Trauerspiel: "Love Island VIP" ins Nachtprogramm verbannt

Love Island VIP muss erneut seinen Platz räumen: RTLZWEI zieht nach den weiter sinkenden Einschaltquoten im linearen Fernsehen die nächsten Konsequenzen. Die restlichen Episoden der aktuellen Staffel verschwinden nun komplett aus dem Abendprogramm und laufen künftig in der Nacht. Der neue Sendeplatz gilt bereits ab der kommenden Woche. In der Nacht von Donnerstag, dem 19. November, auf Freitag, den 20. November, zeigt der Sender direkt im Anschluss an Der Promihof gleich zwei Folgen am Stück. Wer die Kuppelshow im Fernsehen verfolgen möchte, muss also lange wach bleiben: Ausgestrahlt wird zwischen 0:25 Uhr und 2:30 Uhr. Besonders auffällig ist der deutliche Gegensatz zwischen klassischem Fernsehen und Streaming: Während die VIP-Ausgabe bei RTLZWEI immer weniger Zuschauer erreicht, bleibt sie auf RTL+ wesentlich stärker gefragt. Die zweite Verschiebung innerhalb weniger Wochen trifft das Format somit trotz weiterhin hoher digitaler Abrufzahlen.

Hinter der drastischen Änderung steckt der anhaltende Quotenabsturz. Bereits in der Vorwoche hatten nur 120.000 Zuschauer eingeschaltet, in der jungen Zielgruppe kam die Show damit auf einen Marktanteil von 1,9 Prozent. Am vergangenen Mittwoch ging es sogar noch weiter bergab: Der Zielgruppenwert halbierte sich auf magere 0,9 Prozent. Ganz anders sieht es dagegen bei RTL+ aus. Bei der jüngsten Auswertung der Programmmarken-Nettoreichweiten kam "Love Island VIP" auf 593.000 Views und übertraf die lineare Reichweite damit deutlich. Durch die Änderung stellt RTLZWEI auch seinen Mittwochabend neu auf. Wiederholungen von Naked Attraction wechseln vom bisherigen Nachttermin um 1:30 Uhr auf 22:15 Uhr. Anschließend startet die Erotik-Datingshow "Maison Tabou" künftig schon um 23:15 Uhr. Den frei gewordenen Platz von "Love Island VIP" füllen damit zwei andere Datingformate.

Für die VIP-Ausgabe der Datingshow ist es nicht die erste Programmänderung in dieser Staffel. Schon wenige Wochen nach dem Start hatte das Format seinen ursprünglichen Platz in der Primetime verloren. Am 21. Oktober 2026 war die von Sylvie Meis (48) moderierte Kuppelshow bei RTLZWEI von 20:15 Uhr auf 22:15 Uhr gerutscht. Der Sender hatte die Entscheidung damals gegenüber spot on news so erklärt: "Die Anpassung des Sendeplatzes von 'Love Island VIP' ist Teil unserer laufenden Programmoptimierung." Den Platz in der Primetime hatte die Dokusoap "Zuhause im Glück" übernommen. Trotz der Verlegung hatte sich der Sender damals noch zuversichtlich gezeigt. Der Sender sei überzeugt, "dass das Format auch um 22:15 Uhr mit seinen emotionalen Geschichten und überraschenden Wendungen für beste Reality-Unterhaltung sorgt", hatte es in dem Statement geheißen.

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RTLZWEI "Love Island VIP"-Cast von 2026

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RTLZWEI Die "Promihof"-Teilnehmer Vanessa Brahmini, Kevin Njie, Suki Teigan, Matthias Mangiapane, Julia Römmelt, Andrew Weiß, René Redo, Thomas Dragunski

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