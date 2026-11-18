Joanna Page (49) hat Anfang des Jahres radikal die Notbremse gezogen. Sie sagte ihre anstehenden Jobs ab, schaltete ihr Handy aus und stellte ihre Familie an erste Stelle. Ihre 13-jährige Tochter Eva erlitt wegen der häufigen Abwesenheit ihrer Mutter sogar einen "kompletten Zusammenbruch". Wie Joanna jetzt im Podcast "What's My Age Again" berichtete, war auch sie selbst an ihre Belastungsgrenze geraten. Daraufhin sagte sie kurzerhand alle anstehenden Termine ab, auch gegen den Willen ihrer Agentin. Am Ende schaltete sie sogar ihr Handy aus. Die Werbetour für ihre Autobiografie "Lush!: My Story – From Swansea to Stacey and Everything in Between" hatte sie zu Buchfestivals und zahlreichen weiteren Terminen geführt. Dadurch war sie viel seltener zu Hause als gewohnt. Mit ihrem Ehemann James Thornton hat sie vier Kinder, doch während dieser arbeitsreichen Phase bekam sie von deren Schulalltag kaum noch etwas mit. Schließlich platzte es aus ihr heraus: "Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was in der Schule los ist. Ich weiß nicht, was mit den Kindern passiert."

Ihre Entscheidung teilte Joanna ihrer Agentin ohne Spielraum für Diskussionen mit. "Ich mache einfach nichts. Alles, was gebucht ist, sagt ab", erinnerte sie sich im Podcast "What's My Age Again". Als ihre Agentin einwandte, dass dies nicht möglich sei, blieb die Schauspielerin hart: "Scheiß drauf. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht." Den Vorschlag, wenigstens einen Teil der Termine wahrzunehmen, lehnte sie ebenfalls ab und machte ihr Telefon aus. Mögliche Konsequenzen nahm Joanna dabei bewusst in Kauf: "Wenn ich aus Sachen rausgeworfen werde, werde ich eben rausgeworfen. Was wollen sie tun? Solange ich genug Geld verdienen kann, um ein Dach über dem Kopf zu haben und etwas zu essen, und wir alle zusammen lachen können, ist es mir scheißegal." Nach einer rund sieben- bis achtjährigen Auszeit falle ihr der Wiedereinstieg zwar schwer. Nach "Gavin & Stacey" verspüre Joanna jedoch keinen Druck, sofort den nächsten großen Schauspielerfolg liefern zu müssen. Wichtig seien ihr Freude an der Arbeit und möglichst wenig Zeit fern von ihren Kindern.

Wie schwer ihr der Spagat zwischen Karriere und Familie fällt, zeigte sich zuletzt auch bei einem Engagement, für das Joanna mehr als einen Monat lang von zu Hause weg war. Während James zu Hause den Alltag mit Eva, Kit, Noah und Boe organisierte, wurde Joanna von ihrer Familie vermisst. Trotz der Unterstützung ihres Mannes plagte die Schauspielerin das schlechte Gewissen als Mutter. Nun stellt sie sich einer neuen Herausforderung: Ab dem 16. November ist Joanna in "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" im australischen Dschungel zu sehen. Dort möchte sie ihren Kindern eine andere Seite von sich zeigen. "Ich würde sie gerne stolz machen und ihnen die Jo zeigen, die da war, bevor ich Kinder bekam; die zielstrebig und stark war und sich in Dinge gestürzt hat", erklärte sie gegenüber The Sun TV Mag. Statt nur als vorsichtige Mutter wolle Joanna in der Show als "stark, mutig und für alles zu haben" auftreten.

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