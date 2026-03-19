Wegen Gil: Mirja du Mont bedauert Dschungelcamp-Teilnahme

Mirja du Mont (50) blickt mit gemischten Gefühlen auf ihre Zeit im Dschungelcamp zurück. Anfang des Jahres war das Model gemeinsam mit Sänger Gil Ofarim (43) nach Australien gereist, um sich der TV-Herausforderung zu stellen. Während Gil sich dort bis zum Titel als Dschungelkönig vorkämpfte, musste Mirja ihren Rucksack früher packen und das Camp verlassen. Gegenüber der Zeitschrift Die Aktuelle gesteht sie nun offen, dass sie ihre Teilnahme bereut. Besonders die Entwicklungen rund um Gil und dessen umstrittene Vergangenheit hätten ihr die Zeit im Camp im Nachhinein vermiest.

Erst nach ihrem Exit aus dem Camp habe sie erfahren, zu was für einem "Riesenpolitikum" sich die ganze Thematik entwickelt hatte, verrät Mirja jetzt im Interview. "Das war schon heftig. Das hätte ich so nicht erwartet", erklärt sie. Die Aufregung, die Gil ausgelöst habe, sei für alle "ziemlich aufwühlend" gewesen. Inzwischen ist die Show seit einigen Wochen vorbei, und Mirjas Meinung über Gil hat sich nicht geändert. Auf die Frage, ob sein Sieg für sie in Ordnung gehe, wich sie aus und stellte klar: "Mein Fazit ist: Ich hätte lieber auch das elfte Mal absagen sollen. RTL hatte mich ja schon zehn Jahre lang angefragt – und im Endeffekt hätte ich es dabei belassen sollen!"

Mirja war an Tag zehn aus dem Dschungelcamp ausgeschieden, nachdem sie zu wenig Anrufe von den Zuschauern bekommen hatte. Online entbrannten daraufhin lebhafte Diskussionen, viele Kommentare zeigten sich über ihr frühes Aus überrascht. Während ihrer Zeit im australischen Busch erlebte das Model den überraschenden Aufstieg von Gil hautnah mit, der sich Tag für Tag Sympathiepunkte beim Publikum zurückeroberte und schließlich als Sieger hervorging. Eine Wendung, mit der wohl die wenigsten gerechnet hatten – und die Mirja im Nachhinein ihre Teilnahme bereuen lässt.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL, RTL Collage: Mirja du Mont und Gil Ofarim

Anzeige Anzeige

RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Anzeige Anzeige

Imago Gil Ofarim am Flughafen Frankfurt nach der Rückkehr der Dschungelcamp-Kandidaten, 11. Februar 2026