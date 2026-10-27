Marc Eggers erinnert im Megapark an Freund Adam Wolke (†36)

Emotionaler Moment im Megapark auf Mallorca: Marc Eggers (40) hat bei seinem Auftritt am 22. Oktober an seinen verstorbenen Freund Adam Wolke erinnert. Kurz vor seinem letzten Song griff der Realitystar zum Handmikrofon und wandte sich an das dicht gedrängte Publikum. In einer Instagram-Story, die der Entertainer anschließend teilte, ist zu sehen, wie offen er mit seiner Trauer umging. "Ich möchte gar nicht die Stimmung runterziehen. Ich habe einen sehr guten Freund verloren", erklärte er vor den feiernden Gästen. Anstatt den Abend einfach so ausklingen zu lassen, nutzte Marc die Bühne für eine wichtige Message: Er rief die Leute dazu auf, das Hier und Jetzt bewusst zu genießen und die Zeit mit ihren Liebsten richtig zu schätzen. Mitten in der ausgelassenen Partystimmung sorgte dieser emotionale Appell für einen echten Gänsehautmoment, der sich deutlich vom üblichen Bühnenprogramm abhob.

Trotz seiner Trauer richtete das Model den Blick auf das, was die Anwesenden in diesem Moment miteinander verbindet. "Aber wisst ihr, worum es geht? Wir sind im Hier und Jetzt. Wir können das Leben genießen. Jeden einzelnen Moment", rief er in die Menge. Marc forderte die Gäste außerdem dazu auf, sich umzuschauen und die Menschen wahrzunehmen, mit denen sie gerade gemeinsam feierten. Er betonte, dass alle gesund seien und an diesem Abend zusammenstehen könnten. Danach wollte er vor dem letzten Song noch einmal die volle Lautstärke des Megaparks hören – und das Publikum reagierte enthusiastisch. Die Fans in der Halle reckten ihre Handys nach oben, um diesen besonderen Moment auf Video festzuhalten. Begleitet von einer krassen Kulisse aus Konfetti, Schaum, bunten Lichtern und einer riesigen Videowand hallten seine Worte durch die Location, während das Publikum gebannt lauschte.

In dem auf Instagram veröffentlichten Video wirkt Marc gleichzeitig sichtlich bewegt und energiegeladen. Durch ausdrucksstarke Gesten und den direkten Bezug zum Publikum versuchte der Entertainer, seine eigenen Erfahrungen mit einem Verlust in eine Botschaft über bewusste gemeinsame Momente zu übersetzen. Der vorwiegend aus dem Reality-TV und dem Modelbereich bekannte Darsteller wählte für den emotionalen Auftritt ein sommerliches Outfit. Er erschien in einem grauen T-Shirt mit hellen Streifen an den Ärmeln, weißen Shorts und weißen Sneakers. Auch der Veranstalter griff die Szene auf. In der Einblendung des geteilten Clips wurde die Reaktion im Megapark von megapark.tv mit den Worten "PURE GÄNSEHAUT" und "UNGLAUBLICH!" beschrieben.

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Imago Mark Eggers beim Megapark Opening in Palma de Mallorca, April 2025

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Imago Knossi und Adam Wolke bei den 9:16 AWARDS, Mai 2024

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Instagram / marceggers Marc Eggers, YouTuber