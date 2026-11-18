In der Datingshow Love Island VIP kracht es gewaltig zwischen Maxime Ocasek und Nelson Henry. In der aktuellen Folge des Reality-TV-Formats steht ein Schärpenspiel an, bei dem die Bewohner ihren Mitstreitern eine positive und eine negative Eigenschaft zuteilen müssen. Maxime hängt Nelson die Negativschärpe "Austauschbar" um. Sie hat das Gefühl, dass er sie nach seiner Rückkehr in die Villa sofort wieder durch Henna Urrehman ersetzt hat. Nelson lässt das nicht auf sich sitzen: Er schaut der Granate ins Gesicht und schimpft: "Ratte." Maxime ist von seiner Wortwahl sichtlich überrumpelt. "Dass er so beleidigend wird, das hätte ich nicht kommen sehen", beschwert sich die Reality-TV-Bekanntheit im Einzelinterview.

Nach dem Spiel sucht Maxime das Gespräch mit Nelson. "Hast du mich gerade Ratte genannt?", konfrontiert die Influencerin ihn. Der Social-Media-Star zuckt mit den Schultern und meint: "Für mich ist Ratte keine Beleidigung, sondern Ratshit. Das war nicht gegen dich gemeint, sondern gegen die Aktion." Maxime lässt sich damit nicht abspeisen: "Das ist keine Beleidigung? Also, sorry… Ich habe dich nicht beleidigt, ich habe nichts gesagt." Seine Reaktion sei aus ihrer Sicht völlig unangebracht. Nelson macht daraufhin deutlich, warum ihn ihre "Austauschbar"-Wahl so getroffen hat. Er sei keineswegs einfach zur nächsten Frau weitergezogen und Henna habe er nie gegen Maxime eingetauscht.

Nelson verteidigt sich: "Ich würde es verstehen, wenn ich reingekommen wäre und gesagt hätte, ich bleibe bei dir. Dann wäre es austauschbar, weil ich dann Henna ausgetauscht hätte, mit der ich seit Tag drei zusammen bin." Maxime erklärt ihre Entscheidung für die Schärpe: "Ich habe mich ersetzt gefühlt. Das hat wehgetan. Austauschbar ist kein schlimmes Wort", betont sie. Ihr Mitstreiter zeigt Verständnis für Maximes Gefühle und gesteht seinen Fehler ein: "Da habe ich schon reingekackt mit dem Wort." Anschließend versichert er der Influencerin, dass er sie nicht beleidigen wollte, und entschuldigt sich bei ihr. Maxime nimmt die Entschuldigung an. Damit ist der Streit zwischen den beiden vorerst beigelegt. Anders sieht es aber bei Marla Slengard und Tim Kühnel (30) aus. Bei den beiden kommt es zum Super-GAU.

Neue Folgen von "Love Island VIP" sind immer ab Mittwoch auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Nelson Henry und Maxime Ocasek in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Maxime Ocasek in "Love Island VIP"

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