Pietro Lombardi (34) hat in seinem Leben schon vieles erreicht, doch ein Wunsch steht noch immer auf seiner Liste. In der neuesten Folge des Podcasts "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Oliver Pocher (48) macht, wollte jemand aus dem Publikum wissen, welche Ziele der Sänger im Leben noch hat. Eine Antwort darauf fiel ihm zunächst nicht leicht: "Es ist schwer zu beantworten. Ich konnte mir schon wirklich viele, viele Sachen ermöglichen." Dann verriet Pietro doch noch, was er sich schon länger wünscht: "Aber einen großen Traum habe ich. Also, was heißt Traum? Es ist nichts, was unmöglich ist, aber ich möchte mal nach New York." Eigentlich hatte der ehemalige DSDS-Gewinner geplant, die US-Metropole noch in diesem Jahr zu besuchen. Wie er im Podcast erzählte, wird aus der Reise 2026 nun aber offenbar nichts mehr.

Pietro hat seinen Traum allerdings nicht aufgegeben: Irgendwann möchte er gemeinsam mit seinem Podcastpartner in den Big Apple reisen. Am liebsten würde er die Stadt zur Weihnachtszeit erleben. "An Weihnachten irgendwann, wenn's kälter wird und wenn's schön wird und wenn ich Zeit habe für dich, dann lade ich dich nach New York ein", versprach er Oliver. Ganz ohne Einschränkung kommt die Einladung allerdings nicht daher. Mit einem Augenzwinkern stellte der Sänger klar, dass er selbst in der Business Class sitzen würde. Der Comedian müsste sich dagegen mit der Economy Class zufriedengeben. Außerdem sprach Pietro über einen sehr persönlichen Wunsch. Als Vater von zwei Söhnen habe er lange von einer Tochter geträumt. Diesen Gedanken habe er inzwischen allerdings abgehakt: "Irgendwie soll das nicht sein. Ich kann einfach keine Mädchen machen." Unzufrieden sei er deshalb aber nicht, wie er betonte: "Ich bin eigentlich ganz glücklich gerade."

Erst vor Kurzem war Pietro mit seinem Sohn Alessio (11), den er mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (34) hat, in London. Dort besuchten Vater und Sohn die Warner Bros. Studios und tauchten gemeinsam in die Welt von Harry Potter ein. In "Patchwork Boys" schwärmte Pietro von dem Ausflug und bezeichnete ihn als eine seiner schönsten Reisen überhaupt. Besonders für Alessio sei das Erlebnis etwas ganz Besonderes gewesen, erzählte er. Ob auf den London-Ausflug irgendwann ein Abenteuer in New York folgt, ist bislang offen.

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Imago Pietro Lombardi auf dem Red Carpet beim Fame Fighting 4 Promiboxen in der Grugahalle in Essen, 17.10.2026

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Imago Pietro Lombardi und Oliver Pocher beim One Luxury Private Summer Gathering x Stella Rheni in Bonn

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