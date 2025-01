Pete Wicks erhielt Morddrohungen nach Trennung von Megan

Pete Wicks (36) hat in einem Interview offenbart, wie dramatisch die Folgen seiner Trennung von Megan McKenna (32) im Jahr 2016 für ihn waren. Der Reality-TV-Star, bekannt aus der Serie The Only Way Is Essex, gab zu, dass er damals täglich Morddrohungen erhielt und sogar auf offener Straße angespuckt wurde, nachdem herausgekommen war, dass er Megan betrogen hatte. "Ich fühlte mich wie eine nationale Hassfigur", erklärte Pete im Podcast "We Need To Talk". Trotz der heftigen Kritik und Anfeindungen sei für ihn in diesen Momenten jedoch nur entscheidend gewesen, dass er Megan verletzt hat: "Ich fühlte mich so schuldig." Heute hat er ein freundschaftliches Verhältnis zu seiner Ex, doch die Folgen der damaligen Ereignisse machten ihn vorsichtiger und deutlich privater.

Die Beziehung zwischen Pete und Megan war eine der großen Storylines bei "The Only Way Is Essex" und sorgte für reichlich Trubel. Rückblickend beschrieb Megan diese Zeit als "eine der schlimmsten Phasen ihres Lebens". Pete räumte im Interview ein, dass er damals zwar Fehler gemacht habe, aber die Reaktionen aus der Öffentlichkeit übertrieben gewesen seien: "Niemand verdient Morddrohungen." Mittlerweile hat sich Pete stark zurückgezogen und stellt nur noch ausgewählte Aspekte seines Lebens zur Schau. So sprach er unter anderem auch über seine enge Verbindung zu Maura Higgins. Die beiden Reality-Stars kennen sich bereits seit sechs Jahren und verbringen inzwischen mehr Zeit miteinander. Über Maura sagte Pete: "Sie ist unglaublich intelligent und hat einen großartigen Sinn für Humor."

Pete hat sich in den letzten Jahren von seiner öffentlichen Persona als Dauerkandidat für Beziehungsdramen distanziert und konzentriert sich verstärkt auf sein Privatleben. Die turbulenten Erfahrungen mit Megan, die sich mittlerweile verlobt hat und letztes Jahr ihr erstes Kind bekam, scheinen ihn nachhaltig geprägt zu haben. Trotz allem scheut Pete nicht davor zurück, positive Worte über frühere und aktuelle Weggefährtinnen zu finden: Seine Verbindung zu Maura beschrieb er als entspannt und unkompliziert.

Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros. Discovery, Jeff Spicer/Getty Images Maura Higgins und Pete Wicks

Getty Images Megan McKenna, 2022

