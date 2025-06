Wenige Monate nach Geburt: Megan McKenna hat geheiratet

Megan McKenna (32) hat ihrem Verlobten Oliver Burke das Jawort gegeben. Die romantische Zeremonie fand in der malerischen Kulisse von Grantley Hall in North Yorkshire statt, wo die Reality-TV-Bekanntheit in einem atemberaubenden weißen Brautkleid mit langer Schleppe vor den Traualtar trat. Der Sportler zeigte sich in einem klassischen schwarzen Smoking. Megan teilt auf Instagram Bilder ihres besonderen Tages und schreibt zu der Fotostrecke: "Mr. and Mrs. Burke."

Freunde und Fans überschwemmten das Brautpaar mit zahlreichen Glückwünschen, darunter auch Scarlett Moffatt, die kommentiert: "Oh mein Gott, einfach umwerfend. Herzlichen Glückwunsch euch beiden!" Ein anderer Fan schreibt offenbar gerührt von den Fotos: "Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Du siehst absolut umwerfend aus in diesem Kleid." Zahlreiche Social-Media-Nutzer drücken ihre Freude über die Hochzeits-News außerdem mit bunten Herz- und Konfetti-Emojis aus.

Privat haben Megan und Oliver bereits ein weiteres bedeutendes Kapitel in ihrem Leben begonnen: Im Oktober letzten Jahres wurden sie Eltern ihres kleinen Sohnes Landon. Überglücklich schrieben sie auf Instagram: "Landon Henry Burke. 7. Oktober 2024, 08:33 Uhr." Dazu teilten sie einen rührenden Videozusammenschnitt, der die ersten Stunden mit ihrem Sohn zeigte. Die Hochzeit dürfte das Familienglück vorerst vollends abrunden.

Instagram / meganmckenna Megan McKenna und ihr Sohn Landon, Dezember 2024

Instagram / meganmckenna Megan McKenna und ihr Sohn im Oktober 2024

