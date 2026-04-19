AJ McLean macht Drogenbeichte 20 Jahre nach Boyband-Erfolg

In einer neuen Doku-Serie spricht Backstreet Boys-Mitglied AJ McLean (48) erstmals offen über seinen ersten Kokain-Konsum. Der Sänger blickt in der vierteiligen HBO-Max-Serie "Boy Band Confidential: A Hollywood Demons Event" auf das Jahr 2000 zurück – damals befand sich die Band auf dem Höhepunkt ihres Ruhms. In der Nacht vor einem geplanten Videodreh, für den AJ um 2 Uhr morgens am Set erscheinen musste, bot ihm ein Freund die Droge an, um ihn nach einem kurzen Schläfchen wieder wach zu machen. Obwohl er zunächst mehrfach ablehnte, gab er schließlich nach.

Gegenüber der Doku-Serie schildert AJ, wie er in jenem Moment einfach nachgab. "Ich hätte den Videodreh sehr einfach auch ohne Drogen absolvieren können. Ich glaube, ich bin in dem Moment einfach eingeknickt und habe mir gedacht, was kann schon das Schlimmste passieren", so zitiert ihn TMZ. Doch genau das Schlimmste trat dann ein – wie er selbst mit den knappen Worten "Schlimme Dinge sind passiert" zusammenfasst. Die Doku-Serie nimmt sich genau solcher dunklen Momente an und beleuchtet den enormen Druck, dem Boyband-Mitglieder ausgesetzt waren: irrsinnige Zeitpläne und unaufhörliche Anforderungen, die fatale Entscheidungen begünstigten. Die erste Folge ist bereits auf HBO Max verfügbar.

AJ, der bürgerlich Alexander James McLean heißt und am 9. Januar 1978 geboren wurde, hat in der Vergangenheit immer wieder mit Suchtproblemen zu kämpfen gehabt und sich mehrfach in Behandlung begeben. Die Backstreet Boys gehörten Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre zu den erfolgreichsten Boybands der Welt und verkauften weltweit über 100 Millionen Alben. AJ ist Vater von zwei Kindern.

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Imago AJ McLean, Musiker

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