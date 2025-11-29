Ehe-Comeback? AJ McLean und Rochelle verstehen sich bestens

AJ McLean (47) und seine Frau Rochelle DeAnna McLean (44) scheinen drei Jahre nach ihrer Trennung endlich wieder neuen Schwung in ihrer Beziehung zu finden. Der Sänger der Backstreet Boys verriet im Gespräch mit Us Weekly, dass die beiden zwar noch nicht vollständig wieder vereint seien, aber sich in einer besseren Phase befinden als je zuvor. "Wir sind noch nicht wieder ganz zusammen, aber wir funktionieren zweifellos so gut wie nie zuvor. [...] Wir sind eindeutig auf dem richtigen Weg", betonte der Musiker begeistert. Besonders beeindruckend sei die Verbindung, die sich zwischen den beiden wieder aufgebaut habe, nachdem sie gemeinsam durch schwierige Zeiten gegangen seien. Inmitten des Auf und Abs ihrer Beziehung standen die gemeinsamen Kinder Elliott, die gestern ihren 13. Geburtstag feierte, und Lyric, 8, stets im Mittelpunkt des Lebens der Familie.

AJ erklärte zudem, dass die Erneuerung ihrer Verbindung weniger durch Paartherapie, sondern vielmehr mithilfe von gemeinsamen Unternehmungen wie einem romantischen Trip nach Las Vegas gestärkt wurde: "Wir haben gerade einen kleinen Mama-Papa-Ausflug nach Las Vegas gemacht, um Paul McCartney zu sehen. Sie ist der größte Beatles-Fan der Welt, und wir hatten eine fantastische Zeit." Während Rochelle, wie AJ erzählt, riesiger Beatles-Fan ist, überraschte er sie damit, Paul McCartney live zu erleben. Auch kurze Auszeiten, wie ihr gemeinsamer Aufenthalt in New York, hätten der Beziehung gutgetan. Dankbar betont er, dass die Dynamik innerhalb der Familie durch die Harmonie zwischen ihm und seiner Frau einen großen Aufschwung erlebt habe.

AJ und Rochelle hatten ihre Ehe Anfang 2024 nach einer temporären Trennung offiziell beendet. Doch beide zeigten stets ihr Engagement für das Wohl ihrer Kinder und ihre Bereitschaft, aneinander zu arbeiten. "Zwischen uns beiden besteht eine solche Liebe, und wir haben die Hölle durchlebt. Ich habe diese Frau durch die Hölle gehen lassen, und die Tatsache, dass sie immer noch hier ist, bedeutet entweder, dass sie verrückt ist oder dass sie mich liebt oder ein bisschen von beidem", zeigte sich der 47-Jährige im jüngsten Interview voller Dankbarkeit. Ob die Verflossenen es zukünftig noch mal als Paar versuchen werden, bleibt abzuwarten.

Getty Images AJ McLean und Rochelle Deanna

Imago AJ McLean, Musiker

Imago AJ McLean mit seinen Töchtern bei der Premiere von "The Super Mario Bros. Movie" in Los Angeles, April 2023