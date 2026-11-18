In Love Island VIP stand für die Islander ein Spiel auf dem Programm: Jeder sollte einem Mitbewohner einen positiven und einen negativen Begriff zuordnen. Giuliano Lorenzo Hediger drückte seiner Mitstreiterin Hanna Weig (30) dabei einen wenig schmeichelhaften Stempel auf. Sie bekam vom Reality-TV-Darsteller die Schärpe "Pick me" umgehängt. "Ich nehme 'Pick me' und nehme eine Person, die schon für ein bisschen Trouble gesorgt hat bei mehreren Männern. Ich glaube, sie hat schon zwei Männer in eine schwierige Situation gebracht. Ist nichts Schlimmes. Aber es passt gerade. Ich würde es gerne Hanna geben", erklärte Giuliano seine Wahl. Der Realitystar wollte die Situation entschärfen: "Ist nicht böse gemeint." Aber trotzdem gab es reichlich Verwunderung.

Mehrere Kandidaten zeigten sich sichtlich irritiert. Sie fanden, dass die Bezeichnung nicht zu Hanna passe. Marla Slengard war davon ausgegangen, dass die Wahl auf sie fallen würde. Ihre intime Nacht in der Private Suite mit Paco Herb (31) hatte in der Villa zuletzt für reichlich Drama gesorgt. "Ich dachte, er nimmt mich…", gestand sie Hanna überrascht. Hanna ließ das Etikett im Einzelinterview nicht auf sich sitzen: "Nur weil ich bei 'Love Island VIP' versuche, mit Männern in Kontakt zu kommen, ist das nicht 'Pick me'. Ja, so typisches Jungsverhalten." Für die Influencerin war es aber nicht das einzige Label.

Auch Nelson Henry hatte eine wenig charmante Schärpe für Hanna parat. Er hängte ihr den Begriff "Langweilig" um. Aber Hanna war nicht die Einzige, die bei der Vergabe schlecht wegkam. Marla wurde mit den meisten negativen Begriffen bedacht. Besonders bitter für sie: Die Kritik kam ausgerechnet von Männern, denen sie in der Villa nahesteht. Ausgerechnet Tim Kühnel (30), der Mann, für den Marlas Herz schlägt, hängte ihr "Illoyal" um. Paco wählte für sie den Begriff "Unehrlich". Seine Entscheidung begründete er damit, dass Marla seiner Ansicht nach Tim nicht die ganze Wahrheit über die Geschehnisse in der Suite erzählt habe. "Das Spiel lief für mich nicht so glatt. Alle hassen mich. Das war mir klar nach den letzten Tagen, was hier abging. Das hat mich schon etwas getroffen", räumte Marla im Einzelinterview ein.

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RTLZWEI Giuliano Lorenzo Hediger bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Die Bewohnerinnen von "Love Island VIP" beim Schärpenspiel

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