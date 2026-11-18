Der Weihnachtsklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel läutet seine TV-Saison 2026 schon ungewöhnlich früh ein. Schon an diesem Sonntag, dem 15. November, zeigt Das Erste den Film um 15:35 Uhr. Damit startet eine lange TV-Saison: Bis Anfang Januar läuft die Geschichte um das mutige Aschenbrödel immer wieder bei öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland und der Schweiz. Wer den Auftakt verpasst, muss nicht lange warten. Am 22. November ist der Film um 15:20 Uhr im BR zu sehen. Am 28. November zeigt SRF zwei den Klassiker um 8:40 Uhr, einen Tag später läuft er dort erneut um 7:25 Uhr. Ebenfalls am 29. November können Zuschauer um 10:35 Uhr im WDR einschalten. Besonders dicht wird das Programm rund um Weihnachten: An Heiligabend gibt es zwei Sendetermine, am ersten Weihnachtsfeiertag sogar drei. Am zweiten Weihnachtsfeiertag folgen zwei weitere Ausstrahlungen bei öffentlich-rechtlichen Sendern.

Wer sich schon vor dem Fest in Stimmung bringen möchte, kann am 6. Dezember um 17:10 Uhr im hr einschalten. Am 13. Dezember läuft er gleich zweimal: um 7:15 Uhr auf SRF zwei und um 14:00 Uhr im rbb. Am 20. Dezember folgt der NDR um 14:10 Uhr. An Heiligabend läuft der Klassiker um 11:35 Uhr im Ersten und um 15:25 Uhr im NDR. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es sogar drei Termine: um 15:05 Uhr im hr, um 15:25 Uhr im Ersten und um 16:30 Uhr im rbb. Am zweiten Feiertag zeigt der MDR den Film um 17:25 Uhr, One folgt um 18:50 Uhr. Am 27. Dezember läuft er um 14:15 Uhr im SWR. Im neuen Jahr gibt es noch drei Termine: am 1. Januar um 13:05 Uhr im SWR, am 3. Januar um 12:00 Uhr bei KiKA und am 6. Januar um 11:15 Uhr im BR. Wer lieber selbst bestimmt, wann die Nüsse geknackt werden, findet den Film derzeit bei Netflix, Amazon Prime Video, MagentaTV+ und ARD Plus. Weitere Sendetermine oder Änderungen sind noch möglich.

Ganz neu ist der frühe Start nicht: Schon in der vergangenen Weihnachtssaison flimmerte der Märchenfilm Mitte November über die Bildschirme, damals am 16. November im Ersten. Danach folgten ebenfalls mehrere Ausstrahlungen im November und viele weitere an den Feiertagen. Die tschechoslowakisch-deutsche Koproduktion entstand 1973 unter der Regie von Václav Vorlíček. Obwohl die Handlung gar nichts mit Weihnachten zu tun hat, gehört der Film inzwischen fest zur Adventszeit. Die verschneite Kulisse gab es übrigens nur, weil die DEFA aus produktionstechnischen Gründen darauf gedrängt hatte, im Winter zu drehen. Libuše Šafránková und Pavel Trávníček (76) wurden mit ihren Rollen als Aschenbrödel und Prinz berühmt. Gedreht wurde unter anderem in den Babelsberger Filmstudios, den Barrandov Studios in Prag und auf Schloss Moritzburg bei Dresden. Dort befindet sich auch die bekannte Treppe, auf der Aschenbrödel im Film ihren Schuh verliert. Heute gilt genau diese Stelle als beliebter Ort für Heiratsanträge.

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Promiflash "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"-Szene, nachgestellt im Little BIG City Berlin

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Imago Pavel Trávnícek, Schauspieler

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