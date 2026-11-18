Möge das Glück stets mit euch sein: Am 19. November 2026 kommt mit "Die Tribute von Panem – Sunrise On The Reaping" ein neues Prequel der erfolgreichen Saga in die Kinos. Auch diesmal ist Deutschland eine wichtige Kulisse für die dystopische Welt. Der Film dreht sich um die 50. Hungerspiele und den jungen Haymitch Abernathy, den Joseph Zada (21) spielt. Präsident Snow, gespielt von Ralph Fiennes (63), ist ebenfalls Teil der Handlung. Vor allem Berlin wird einmal mehr zum Kapitol: Im offiziellen Trailer ist das Olympiastadion zu erkennen. Dort findet die Parade der Tribute statt, die gehörig aus dem Ruder läuft, denn Haymitch stellt Präsident Snow vor aller Augen bloß. Wie Esquire berichtet, diente zudem das Internationale Congress Centrum als Trainingscenter und Unterkunft der Tribute. Die Messe Berlin soll wiederum zur Bahnstation umgestaltet worden sein. Offenbar fanden außerdem Dreharbeiten im Studio Babelsberg statt.

Für die Panem-Reihe ist die Hauptstadt längst kein Neuland mehr. Schon "Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1" und "Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2" waren stark von deutschen Drehorten geprägt. So diente der ehemalige Flughafen Tempelhof unter anderem als Rebellenlager und als Schauplatz in Distrikt 2. In der auffälligen, orange gefliesten Unterführung am ZOB Messedamm wurde für "Mockingjay Teil 2" ein großer Kampf gegen Mutationen und tödliche Fallen gedreht. An diesem Ort entstand auch eine emotionale Szene zwischen Katniss und Peeta. In der Kaserne Krampnitz in Potsdam stößt der von Präsident Snow manipulierte Peeta zur Einsatzgruppe um Katniss, Gale und Finnick. Für "Die Tribute von Panem – The Ballad Of Songbirds And Snakes" entstand das Apartment des jungen Coriolanus Snow und seiner Familie im Studio Babelsberg. Das Olympiastadion diente damals schon als Arena der zehnten Hungerspiele. Weitere Drehorte lagen in einem Berliner Kraftwerk, auf dem Gelände eines ehemaligen Chemiewerks in Rüdersdorf und im Landschaftspark Duisburg-Nord.

Die Vorlage für "Sunrise On The Reaping" ist der gleichnamige Roman von Suzanne Collins (64), der 2025 erschienen ist. Die Geschichte beleuchtet die Vergangenheit von Haymitch Abernathy, der in den späteren Teilen als Mentor von Katniss und Peeta auftritt. Im Mittelpunkt stehen seine Erlebnisse während des zweiten Jubeljubiläums. Zur Besetzung gehört auch Mckenna Grace (20), die gleich zwei Figuren verkörpert: Sie spielt den Distrikt-12-Tribut Maysilee Donner und deren Zwillingsschwester Merrilee. Die Schauspielerin hatte bereits gegenüber dem Magazin SFX deutlich gemacht, wie emotional das neue Panem-Abenteuer werden würde. "Um es ganz klar zu sagen: Es ist ein sehr trostloses und unglaublich trauriges Buch, und der Film ist genauso", hatte sie erklärt. Hinter der düsteren Geschichte steckte für sie aber auch eine kämpferische Botschaft. "Aber Francis hat viel darüber gesprochen, dass dieser Roman und der Film ein Aufruf zum Handeln sind", hatte sie über Regisseur Francis Lawrence (55) erzählt.

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ActionPress Filmplakat von "The Hunger Games: Mockingjay"

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Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson in "The Hunger Games: Catching Fire"

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