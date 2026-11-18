Eine gewagte Prognose für den neuen James Bond! Robert Pattinson (40) ist gerade erst als Nachfolger von Daniel Craig (58) bekannt gegeben worden, und schon jetzt werden ihm Rekorde zugetraut. Der britische Buchmacher William Hill rechnet damit, dass das noch titellose 007-Debüt zum erfolgreichsten Film der gesamten Bond-Reihe werden könnte. Für ein weltweites Einspielergebnis von mehr als einer Milliarde Pfund setzt das Wettbüro eine Quote von 4/7 an, wie The Standard berichtet. Auch ein neuer Kassenrekord innerhalb des Franchise gilt mit einer Quote von 4/6 als wahrscheinlich. Damit könnte der Streifen sämtliche bisherigen Bond-Teile hinter sich lassen. Der Schauspieler war kürzlich offiziell als neuer 007-Darsteller vorgestellt worden. Der 40-jährige Schauspieler tritt damit die Nachfolge von Daniel Craig an. Bis Robert erstmals im eleganten Anzug auf der Kinoleinwand zu sehen sein wird, müssen sich Bond-Fans allerdings noch eine Weile gedulden: Die Dreharbeiten zu "Bond 26" sollen im Laufe des kommenden Jahres beginnen. Der Kinostart ist derzeit für 2028 vorgesehen.

Daniel hatte den Agenten mit der Lizenz zum Töten seit "Casino Royale" aus dem Jahr 2006 in insgesamt fünf Filmen gespielt. Mit "Keine Zeit zu sterben" nahm er 2021 Abschied von der Rolle. Doch nicht nur an den Kinokassen erwartet William Hill Großes von seinem Nachfolger: Der Buchmacher hält auch eine Bewertung von mindestens 90 Prozent bei Rotten Tomatoes für möglich. Eine Oscarnominierung für Robert wird mit 4/1 bewertet, für einen Sieg liegt die Quote bei 16/1. "Der Fokus verlagert sich nun von der Frage, wer 007 spielen wird, darauf, wie sein Debüt abschneiden wird", erklärte William-Hill-Sprecher Lee Phelps. Hinter der Kamera ist das Projekt prominent besetzt: Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight (67) schreibt das Drehbuch, Dune-Filmemacher Denis Villeneuve (59) übernimmt die Regie. Amy Pascal (68) und David Heyman (65) produzieren den Streifen, Tanya Lapointe ist als ausführende Produzentin beteiligt. Es ist der erste Bond-Film seit dem Rückzug von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson sowie der Übernahme der kreativen Kontrolle durch Amazon.

Robert selbst sprach in einer Stellungnahme von einer großen persönlichen Ehre: "James Bond ist eine der legendärsten Figuren des Kinos, und mit 007 betraut zu werden, ist die Ehre meines Lebens." Damit reiht er sich in die Riege der bisherigen Leinwand-Bonds ein, zu der Sean Connery (†90), George Lazenby (87), Roger Moore (†89), Timothy Dalton, Pierce Brosnan (73) und Daniel gehören. Im Vorfeld waren unter anderem auch Jack Lowden (36), Josh O'Connor (36) und Callum Turner (36) als mögliche Kandidaten für die Rolle gehandelt worden. Bekannt wurde der Brite zunächst durch die Twilight-Filme. Später folgten Rollen in Produktionen wie The Batman, "Tenet" und "The Odyssey". Abseits der Kamera ist der Schauspieler seit Jahren mit Suki Waterhouse (34) liiert. Die Schauspielerin und Sängerin und der neue 007-Darsteller wurden 2024 erstmals Eltern. Gemeinsam haben sie eine Tochter.

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Getty Images Robert Pattinson besucht die Vorführung von "Primetime" bei den Filmfestspielen von Venedig 2026

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Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

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