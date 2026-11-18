Der dänische Starregisseur Nicolas Winding Refn hat eine Herzoperation hinter sich, die weit dramatischer verlief als bislang bekannt. Im Gespräch mit Spiegel stellt der Filmemacher klar, dass er bei dem lebensrettenden Eingriff nicht bloß knapp dem Tod entkam. Bisher war im Zusammenhang mit dem dramatischen Erlebnis oft von einer Nahtoderfahrung die Rede. Diese Beschreibung lässt der Regisseur jedoch nicht mehr gelten und stellt unmissverständlich klar: "Ich war tot. Das war keine Nahtoderfahrung, bei der man fast stirbt. Ich war richtig tot, und zwar 25 Minuten lang." Hintergrund der OP war ein Leck im Herzen, weshalb Ärzte das Organ während des Eingriffs komplett vom Blutkreislauf abkoppelten und es anschließend mithilfe von Elektrizität wieder zum Schlagen brachten.

Von der außergewöhnlichen Prozedur besitzt Nicolas sogar Videomaterial: "Die Chirurgen haben die ganze Odyssee durch meinen Körper aufgenommen: wie sie sich zu meinem Herzen vorarbeiten, es aufschneiden, die Herzkammer reparieren und alles wieder zusammennähen", erzählt er und beschreibt die Aufnahmen als "sehr interessant" und "sehr inspirierend". Unvermeidlich spiegeln sich diese Grenzerfahrung und die nackte Angst vor dem Tod, die er direkt nach der Diagnose verspürte, inzwischen in seinem Schaffen wider. In seinem neuen Film, dem Science-Fiction-Horrorthriller "Her Private Hell", verarbeitet er das Trauma. Den emotionalen Anker fand er in dieser dunklen Stunde bei seiner jüngsten Tochter: "Für sie musste ich zurückkommen, so wie der Vater im Film", begründet er seinen Überlebenswillen.

Dass diese dramatische Zäsur nun auch Nicolas' Karriere prägt, zeigt sich an seiner Rückkehr ins Rampenlicht: Nach zehn Jahren Pause meldet sich der durch den Welterfolg "Drive" weltbekannte Filmemacher mit diesem persönlichen Werk auf der großen Leinwand zurück. Bereits bei den Filmfestspielen in Cannes, wo der Streifen außerhalb des Wettbewerbs Premiere feierte, entlud sich die emotionale Wucht des Projekts: Das Publikum ehrte den Regisseur mit zwölfminütigen Standing Ovations, nachdem er zuvor unter Tränen von seinem Erlebnis berichtet hatte. So schließt sich für den Ausnahmeregisseur mit "Her Private Hell" auf hochemotionale Weise der Kreis aus Lebensgefahr und künstlerischer Wiedergeburt.

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Imago Regisseur Nicolas Winding Refn bei der Vorabpräsentation seines Films "Her Private Hell" in Lucca, Oktober 2026

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Getty Images Nicolas Winding Refn bei den Filmfestspielen von Cannes

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