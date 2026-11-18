Matt Damon (56) hat eine klare Vorstellung davon, wie die Oscars in Zukunft vergeben werden könnten. Geht es nach dem Schauspieler, sollten Filme nicht mehr direkt in der Awardsaison ausgezeichnet werden, in der sie erscheinen. Stattdessen sollte man sich mit der Entscheidung einige Jahrzehnte Zeit lassen. Seiner Ansicht nach würde ein großer zeitlicher Abstand dabei helfen, besser einzuschätzen, welche Werke dem Publikum auch langfristig etwas bedeuten. "Ich glaube, der richtige Weg wäre wirklich, sie 20 oder 25 Jahre später zu vergeben. Dann hätte man eine wirklich gute Vorstellung davon, welche Filme tatsächlich Bestand hatten und einem noch immer etwas bedeuten", erklärte Matt im Interview mit GQ.

Im Gespräch mit GQ erklärte der Hollywoodstar, wo er das Problem sieht: "Es kann in dem Moment einen Hype geben; es kann eine Sache des Zeitgeists sein, aber sie hält nicht stand." Er selbst wolle daher Filme machen, die auch nach zwei Jahrzehnten noch relevant sind und neue Generationen erreichen. Als Beispiel nennt Matt "Good Will Hunting". Bis heute sprechen ihn Menschen auf den Film an, die bei dessen Kinostart noch gar nicht auf der Welt waren. Für ihn sei das in etwa so, als würde er selbst jemanden auf ein Werk aus dem Jahr 1950 ansprechen. Im Netz sorgte sein Vorschlag für geteilte Meinungen. Einige User stimmen seiner Kritik am kurzfristigen Oscarhype zu und bringen sogar eine rückblickende Jubiläums- oder "Hall of Fame"-Kategorie ins Spiel. Andere sehen aber gerade darin, den Zeitgeist eines Jahres abzubilden, eine wichtige Aufgabe der Academy Awards.

Matt kennt die Oscars bereits aus verschiedenen Blickwinkeln. Als Schauspieler wurde er für seine Rollen in "Good Will Hunting", "Invictus" und "Der Marsianer" nominiert – einen Darstellerpreis konnte er bislang allerdings nicht gewinnen. Eine der begehrten Auszeichnungen hat er trotzdem: 1998 wurde er zusammen mit seinem langjährigen Freund und Kollegen Ben Affleck (54) für das beste Originaldrehbuch zu "Good Will Hunting" ausgezeichnet. Auch hinter der Kamera sammelte er Erfahrungen: Als Produzent von "Manchester by the Sea" war er an einer Nominierung in der Kategorie Bester Film beteiligt.

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Getty Images Matt Damon bei der Premiere von "Mumford & Sons: The House Band" in New York

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Getty Images Matt Damon bei der Bring Change to Mind Revels and Revelations Celebration, April 2026

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