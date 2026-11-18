Mit dieser Begegnung hatte Karen Heinrichs (52) nicht gerechnet! Wie die Moderatorin jetzt in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Redebedarf - mit Karen und Matze" erzählte, erlebte sie bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen einen Moment, der ihr ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Mitten in der Kontrolle bekam die zuständige Mitarbeiterin plötzlich eine Hitzewallung, streifte ihre Strickjacke ab und sprach ganz offen über ihre Wechseljahre. "Boah - Hitzewallung! Diese Wechseljahre", platzte es aus der Frau heraus. Karen zeigte sofort Verständnis: "Kenne ich, fühle ich! Und dann haben wir eine Runde gelacht", berichtete sie im Podcast von ihrer Reaktion. Die offene Art der Security-Mitarbeiterin empfand sie als "süß". Gleichzeitig wertete die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin den lockeren Austausch als positive Entwicklung. Schließlich sei es noch immer ungewohnt, dass Frauen so selbstverständlich über Beschwerden in den Wechseljahren sprechen. Statt ihre Erfahrungen voreinander zu verbergen oder sich dafür zu schämen, hätten die beiden den Moment einfach mit Humor genommen.

Im Gespräch mit ihrem Podcastkollegen Matthias Killing (47) ging die "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin dem Thema dann genauer auf den Grund. Sowohl die erste Periode als auch das Ende der Monatsblutung seien nach wie vor mit Scham behaftet, erklärte sie: "Frauen schämen sich, wenn sie anfangen zu bluten. Und dann schämen sie sich wieder, wenn sie aufhören zu bluten." Mit den Wechseljahren könne zudem das Gefühl aufkommen, plötzlich zu alt zu sein – für die Gesellschaft, für den Job oder für Männer. Karen sieht darin ein gesellschaftliches Phänomen, dessen Ursachen erst noch ergründet werden müssten. Matze kann die Unsicherheit hingegen nicht nachvollziehen. Weder als Teenager noch heute habe ihn beschäftigt, ob eine Frau gerade ihre Periode hat. Für ihn sei die Menstruation schlicht ein Teil des Erwachsenwerdens. Seine klare Botschaft an Frauen lautete deshalb: "Ihr braucht da keine Scham zu haben!" Auch beim Flirten spiele die Menstruation für ihn keinerlei Rolle. Entscheidend sei einzig und allein, ob er eine Frau attraktiv finde, erklärte er.

Unsicherheiten rund um den weiblichen Körper kennt Karen auch aus eigener Erfahrung. Als sie einem Mann in ihrem Leben gegenüber einmal ihre Cellulite zur Sprache brachte, reagierte dieser völlig entspannt. Er erklärte ihr, dass ihm diese noch nie aufgefallen sei. Auch ihren früheren Frust beim Thema Badekleidung machte die Moderatorin bereits öffentlich. Wegen ihrer Zweifel am eigenen Körper habe sie sich jahrelang nicht getraut, einen Bikini zu tragen. Inzwischen hat sie wieder einen im Schrank und trägt ihn auch. Ob Periode, Wechseljahre, Cellulite oder Badeoutfit: Karen spricht immer wieder ohne Umschweife über weibliche Körperthemen. Dabei lässt sie ihre Zuhörer auch an ihrem ganz persönlichen Weg zu mehr Selbstakzeptanz teilhaben.

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