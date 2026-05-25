Nicolas Winding Refn reflektiert frühere Nahtoderfahrung

Nicolas Winding Refn sorgt beim Filmfestival in Cannes für einen sehr emotionalen Moment. Bei der Pressekonferenz zu seinem neuen Film "Her Private Hell" spricht der Regisseur über eine dramatische Nahtoderfahrung bei einer Herzoperation und bricht dabei in Tränen aus. Wie unter anderem Deadline berichtet, schildert Nicolas, dass er während des Eingriffs über 20 Minuten lang als tot galt. Das Publikum reagiert auf seine bewegenden Worte mit lang anhaltendem, lautem Applaus. Zuvor hatte sein Film außerhalb des Wettbewerbs im legendären Grand Theatre Lumiere Premiere gefeiert und dort bereits eine 12-minütige Standing Ovation bekommen.

Auf Nachfrage eines Journalisten, wie ihn diese Erfahrung verändert habe, geht Nicolas ins Detail. Er erzählt, dass sein Herz und seine Lunge schwer angeschlagen gewesen seien und er plötzlich die Nachricht bekommen habe, dass er ohne Operation nicht mehr lange leben würde. "Ich hatte ein undichtes Herz, das Blut lief rückwärts", beschreibt der Filmemacher die dramatische Situation. Nur zwei Wochen später sei er operiert worden. Mit einem Augenzwinkern vergleicht er seinen Retter mit einem Hollywoodstar: "Gott sei Dank war der Chirurg Tom Cruise, weil er mit all seinen Fähigkeiten durch meinen Körper gehen und mein Herz mit seinen Händen reparieren konnte." Anschließend scherzt Nicolas, er sei mit Elektrizität wie Frankenstein wieder zusammengesetzt worden und fühle sich nun wie der "Bionic Man". Er habe das Gefühl, sein Leben und seine Karriere neu beginnen zu können und wolle diese zweite Chance unbedingt nutzen.

In "Her Private Hell" verknüpft Nicolas seine typische, stylische Bildsprache mit einer düsteren Geschichte. Der Film erzählt von einer Gruppe versnobter Schauspielerinnen, die in einer futuristischen Metropole einen Film drehen. Eine von ihnen, Elle, gespielt von Sophie Thatcher, wird von einem unheimlichen Killer verfolgt, dem Leather Man, der in der Stadt Frauen ermordet. Zum Cast gehören neben ihr unter anderem Charles Melton (35), Havana Rose Liu, Kristine Froseth, Diego Calva und Dougray Scott. Auf der Pressekonferenz macht Nicolas deutlich, dass ihn seine Nahtoderfahrung auch künstlerisch geprägt hat. Er spricht davon, dass er seine zweite Chance nutzen wolle, um Horizonte zu erweitern und sich zu fragen: "Wie kann ich die Horizonte aller erweitern – für die Kinder?"

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Getty Images Nicolas Winding Refn bei der Vorführung von "Her Private Hell" beim 79. Filmfestival von Cannes, Mai 2026

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Getty Images Nicolas Winding Refn bei den Filmfestspielen von Cannes

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Getty Images Nicolas Winding Refn, Filmemacher

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