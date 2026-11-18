Katie Price (48) blickt nach dem Ende ihrer Ehe mit Lee Andrews nach vorn. In einem aktuellen Interview mit The Times, das sie gemeinsam mit ihrer Schwester Sophie gab, spricht die Britin offen darüber, dass sie sich gerade intensiv mit den Traumata aus ihrer Vergangenheit auseinandersetzt. Vor allem eines habe sich für sie grundlegend verändert: Heute treffe sie ihre Entscheidungen ganz allein. "Ich habe keine Manager oder einen Mann, die mich kontrollieren. Ich habe mich von all den toxischen Menschen getrennt, von denen ich wusste, dass sie mir nicht guttun und mich vielleicht auf den falschen Weg gebracht hätten", stellt Katie klar. Was das für sie bedeutet, bringt sie mit wenigen Worten auf den Punkt: "Und das fühlt sich wie Freiheit an."

Katies Schwester sei in den vergangenen turbulenten Monaten für sie eine wichtige Stütze gewesen. Trotzdem lasse die Reality-Ikone sich auch heute nur selten etwas von anderen sagen. In ihr Liebesleben rede Sophie ihr ohnehin schon länger nicht mehr hinein. Mit 48 Jahren bestimme sie selbst, mit wem sie zusammen sein wolle, betont Katie. Außerdem habe sie eine Beziehungstherapie gemacht und wisse genau, was sie von einer Partnerschaft erwarte.

Nach dem Liebes-Aus hatte Katie in der Sendung "Good Morning Britain" schwere Vorwürfe gegen ihren Ex Lee erhoben. Statt der angeblichen 50 Millionen Pfund [ca. 60 Millionen Euro] habe sie auf seinem Konto gerade einmal 2,22 Pfund entdeckt. Um ihr Geld habe er sie zwar nicht gebracht, mit einer erfundenen Persönlichkeit aber hinters Licht geführt, so ihr Vorwurf. Lee wies das zurück: Katie habe schlicht auf das falsche Konto und den falschen Betrag geschaut. Er besitze das Geld sehr wohl, versicherte er, und bot den Moderatoren sogar eine Überweisung als Beweis an. Auch einem Lügendetektortest wolle er sich unterziehen.

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Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

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Imago Katie Price trifft am Krongericht in Lewes ein, um ihre Aussage im Verfahren gegen ihren Ex-Mann Kieran Hayler fortzusetzen

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