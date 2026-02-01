Carrie Underwood hätte "Before He Cheats" beinahe abgelehnt

Carrie Underwood (42) hat verraten, dass sie ihren Mega-Hit "Before He Cheats" fast nicht aufgenommen hätte. In einem aktuellen Gespräch mit dem Magazin People erzählte die Sängerin, sie habe den Song zu Beginn als "zu aggressiv" empfunden und deshalb gezögert. Kurz nach ihrem American Idol-Sieg im Jahr 2005 habe sie ihr Image als "süßes Landmädchen" schützen wollen. Doch ihr Umfeld liebte den Track so sehr, dass der Country-Star sich letztendlich doch dafür entschied, ihn aufzunehmen – mit Erfolg. Heute, zwei Jahrzehnte später, wird der Song überall gecovert und mitgesungen.

Der Hit erschien zuerst auf ihrem Debütalbum "Some Hearts" und wurde 2006 als Single neu veröffentlicht. Wie zeitlos der Song ist, erlebte die Musikerin kürzlich zu Hause: Beim Staubsaugen hörte sie plötzlich Musik aus dem Schlafzimmer – es war ihr eigener Song "Before He Cheats". Auf dem Bett lag ihr jüngerer Sohn und schaute heimlich das Musikvideo. Carrie und Ehemann Mike Fisher (45) haben zwei Söhne, Isaiah und Jacob. Mit Isaiah nahm die Country-Sängerin bereits 2020 das Duett "Little Drummer Boy" für ihr Weihnachtsalbum "My Gift" auf und schwärmte damals: "Ich habe gelacht und geweint, es war sehr emotional."

Carrie wurde 2005 durch ihren "American Idol"-Sieg zum Star und veröffentlichte seitdem acht Alben, darunter "Play On", "Storyteller" und "Denim & Rhinestones". Sie gewann acht Grammys und ist Rekordhalterin bei den CMT Music Awards. Jahre nach ihrem Durchbruch kehrte die Musikerin als Jurorin zu "American Idol" zurück. Privat bleibt die Künstlerin gerne nahbar: Zuhause läuft die Musik, die Kinder stöbern neugierig in Mamas Videos, und die Sängerin findet zwischen Familienmomenten und Studiozeit ihre Balance.

Getty Images Carrie Underwood bei den American Music Awards 2018

Getty Images Carrie Underwood, Juni 2024

Getty Images Carrie Underwood und Mike Fisher bei der Opry 100: A Live Celebration in Nashville, März 2025