So bodenständig erzieht Carrie Underwood ihre Kinder

Für Carrie Underwood (43), Country-Star und Jurorin bei American Idol, läuft das Leben abseits der großen Bühne nach ganz anderen Regeln. Gemeinsam mit ihrem Mann Mike Fisher (45) und ihren beiden Söhnen Isaiah, der wie seine Mama musikalisches Talent hat, und Jacob lebt sie auf einer rund 400 Hektar großen Farm in Tennessee. In einer Folge der TV-Show "The View", in der sie zusammen mit ihren Jurorenkollegen Luke Bryan (49) und Lionel Richie (76) zu Gast war, sprach Carrie offen darüber, wie sie diese beiden Welten konsequent trennt, und das aus Überzeugung. "Ich bringe meine Arbeit nicht mit nach Hause. Auf der Bühne zu stehen und zu Hause zu sein – das sind zwei völlig verschiedene Menschen, und ich liebe das", so Carrie.

Carrie legt großen Wert darauf, dass ihre Kinder sie vor allem als Mutter kennen – nicht als den Star, der auf riesigen Bühnen steht. Dieser Anspruch ist für sie keineswegs abstrakt, sondern zeigt sich im ganz praktischen Alltag auf der Farm: kochen, Tiere versorgen, im Garten arbeiten. Dass dabei auch mal Schmutz und andere unschöne Dinge dazugehören, stört sie nicht. Im Gegenteil – genau darin sieht sie den eigentlichen Wert. "Meistens bin ich von Erde bedeckt, habe Farmtiere um mich herum oder bin vollgeschmiert mit was auch immer. Das bin ich als Mama, und ich hoffe von ganzem Herzen, dass das das ist, was sie von mir mitnehmen. Dass sie sagen: Sie war Mama – und manchmal ist sie auf eine Bühne gegangen." Dieser Gedanke treibt Carrie sichtlich an. Aufgewachsen auf einer Farm im ländlichen Checotah, Oklahoma, ist das kein aufgesetztes Image, sondern eine Lebensweise, die ihr vertraut ist. Schon als Kind half sie ihrem Vater morgens beim Füttern des Viehs, bevor der Tag so richtig begann.

Dass Carrie ihr Landleben so konsequent lebt, verriet sie schon zuvor im Podcast "The Dr. Josh Axe Show". Dort schwärmte die Sängerin von ihrem großen Ziel, ihre Familie komplett nach dem Farm-to-Table-Prinzip zu versorgen. Auf den Tellern der Familie lande vor allem Selbstangebautes: "Ich liebe es, dass man auf unsere Teller schaut und alles entweder aus dem Garten stammt oder von meinem Mann gejagt wurde", erzählte sie. Neben dem Ernten und Einmachen von Lebensmitteln genießt Carrie auch ruhige Momente beim Häkeln und inmitten ihrer Tiere – weit weg vom Rampenlicht, aber ganz nah bei ihrer Familie.

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Instagram / carrieunderwood Carrie Underwood beweist Mut zur Farbe und zeigt ihre braune Mähne

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Instagram / carrieunderwood Carrie Underwood auf ihrer Farm

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Getty Images Carrie Underwood und Mike Fisher bei der Opry 100: A Live Celebration in Nashville, März 2025