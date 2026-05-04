"Mit Kot bedeckt": So verbringt Carrie Underwood Freizeit

Auf der Bühne strahlt sie, zu Hause packt sie mit an: Carrie Underwood (43) führt ein Doppelleben zwischen Glanz und Gülle. Die Countrysängerin pendelt derzeit zwischen ihrer Rolle als Jurorin bei der Show American Idol in Los Angeles und ihrem 400 Hektar großen Bauernhof nahe Nashville. Im Interview mit Us Weekly sprach Carrie jetzt offen über die Höhen und Tiefen des Landlebens: "Mein Ziel ist es, so viel wie möglich selbst zu machen. Ich liebe es. Es ist eine Herausforderung, und es ist frustrierend, und es ist aufregend, und es ist erfüllend – einfach alles davon."

Das Leben auf der Farm beschreibt die Sängerin als das genaue Gegenteil von ihrem Alltag als Fernsehstar. "Wenn ich weg bin, bin ich wie Cinderella auf dem Ball. Ich bin eine Prinzessin, und es ist wunderschön", erklärte sie. "Und dann komme ich nach Hause und bin über und über mit Dreck und Kot bedeckt. Es ist das krasse Gegenteil, (...) aber ich würde es nicht anders haben wollen." Auf dem Anwesen in Franklin, Tennessee, das die Familie 2019 bezogen hat, leben Carrie, ihr Ehemann Mike Fisher (45) und ihre beiden Söhne Isaiah und Jacob nicht nur selbst – sie halten dort auch eine ganze Reihe von Tieren. "Ich liebe unsere Hühner. Wir haben Kühe, wir haben Schafe, wir haben Esel. Wir haben Pferde", sagte sie jüngst gegenüber Fox News. Dazu kommt ein eigener Gemüsegarten, den sie selbst bewirtschaftet.

Carrie wurde 2005 durch den Sieg in der vierten Staffel von "American Idol" schlagartig berühmt. Seitdem hat sich in ihrem Leben viel verändert: Ihren Mann Mike, einen ehemaligen Eishockeyprofi, lernte sie 2008 backstage bei einem ihrer Konzerte kennen. Zwei Jahre später heiratete das Paar. Dass ihr das echte Leben fernab der Showbühne sehr am Herzen liegt, machte Carrie auch in einem Interview mit SiriusXM deutlich: "Diese Unterhaltungswelt, in der wir leben, ist nicht die Realität. Die Realität ist Staubsaugen, Toilettenputzen, Wäschewaschen, Gärtnern und Kochen – und das ist eine Welt, die ich liebe."

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Instagram / carrieunderwood Carrie Underwood auf ihrer Farm

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Getty Images Luke Bryan, Lionel Richie, Carrie Underwood und Ryan Seacrest bei einem Fototermin zu "American Idol" in New York City, 2024

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Getty Images Carrie Underwood und Mike Fisher bei der Opry 100: A Live Celebration in Nashville, März 2025