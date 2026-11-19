Da war wohl jemand etwas zu voreilig! Prinz William (44) hat bei der diesjährigen Earthshot-Prize-Gala im JIO World Convention Centre in Mumbai offenbar ein kleines Geheimnis ausgeplaudert. Nach dem offiziellen Teil des Abends blieb William noch auf der Bühne und unterhielt sich mit den Stars und Mitwirkenden der Show. Dabei rief er in die Runde: "Nächstes Jahr wird ein großes Jahr, Australien!" Mit diesem Satz deutete der Prinz an, dass die siebte Ausgabe der Earthshot Prize Awards im Jahr 2027 in Australien stattfinden könnte. Gleichzeitig wäre das ein Hinweis darauf, dass die Familie Wales schon bald nach Down Under zurückkehren könnte. Offiziell bestätigt ist allerdings noch nichts. Ein Sprecher des Kensington-Palasts wollte Williams vermeintlichen Verplapperer nicht kommentieren. Damit bleibt vorerst unklar, ob der Prinz die nächsten großen Earthshot-Pläne tatsächlich versehentlich ausgeplaudert hat.

An der sechsten Verleihung des Umweltpreises in Indien hatte William gemeinsam mit seiner Frau Prinzessin Kate (44) teilgenommen. Nach der Gala nahm sich das Paar Zeit für zahlreiche prominente Gäste. Unter anderem trafen die beiden die Band Take That, Rami Malek (45), Simone Ashley (31), die Cricketlegende Sachin Tendulkar und die erste Frauen-Hip-Hop-Gruppe Indiens Wild Wild Women. Den Musikern von Take That machte William ein Kompliment: "Ihr wart großartig." Mark Owen (54) lenkte die Aufmerksamkeit daraufhin auf die Finalisten: "Wir haben einige der Teilnehmer vorher getroffen, und sie waren ebenfalls großartig." Als sich Sachin bei dem Prinzen für sein Engagement bedankte, gab dieser sich bescheiden: "Es ist eine Teamleistung. Wenn die Menschen nicht Ja sagen würden, könnten wir das nicht auf die Beine stellen. Wir sind sehr dankbar." Zu den ausgezeichneten Projekten gehörte Mahindra Last Mile Mobility. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits 400.000 Elektrofahrzeuge auf die Straße gebracht. Das Preisgeld in Höhe von 1,2 Millionen Euro soll nun die weitere Expansion in Asien und Afrika ermöglichen.

Für William und Kate wäre ein Australienaufenthalt eine Rückkehr. Die beiden hatten das Land zuletzt im Jahr 2014 besucht – damals noch als Herzog und Herzogin von Cambridge. Mit dabei war auch ihr Sohn Prinz George (13), der zu dieser Zeit gerade einmal acht Monate alt war. Für den kleinen Prinzen war es die erste offizielle Auslandsreise. Schon einen Monat vor der Veranstaltung hatte Royalkorrespondentin Juliet Rieden gegenüber Hello! erklärt: "Ich denke, von hier in Australien aus betrachtet, ist ein Besuch von Prinz William und Prinzessin Kate längst überfällig." Ob aus dem möglichen Earthshot-Termin tatsächlich eine gemeinsame Reise der Familie Wales wird, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Auch ein genauer australischer Austragungsort steht bislang nicht fest.

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Getty Images Prinz William während eines Besuchs in Hastings

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William lächeln bei der ersten Verleihung der Children's Earthshot Awards in Mumbai

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