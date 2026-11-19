Collin Gosselin hat eine schwierige Kindheit erlebt, blickt inzwischen aber voller Zuversicht in die Zukunft. Der Realitystar kann sich durchaus vorstellen, irgendwann eine eigene Familie zu gründen und selbst Vater zu werden. Das verriet der Finalist der fünften Staffel von "Special Forces" exklusiv gegenüber E! News. Derzeit engagiert er sich für Kinder und andere Menschen, die Unterstützung benötigen. Eine eigene Familie zu haben, könnte für ihn sogar eine noch größere Bedeutung bekommen als seine aktuelle Aufgabe. "Das Einzige, was diese wunderbare Mission, auf der ich mich befinde, wahrscheinlich noch übertreffen könnte, wäre, Vater zu werden", erklärte Collin. Von baldigem Nachwuchs träumt er allerdings nicht. "Aber ich fühle mich noch so jung. Ich habe bereits etwas so Großartiges und Bedeutungsvolles gefunden, und dafür bin ich sehr dankbar", ergänzte er.

Seine Erlebnisse aus der Kindheit hat Collin in seinem Buch "In the Shadow of Eight: Surviving the Reality of My Childhood" verarbeitet. Wie E! News berichtet, steht das Werk auf Platz eins der Bestsellerliste der New York Times. Außerdem ist es bei den Goodreads Choice Awards in den Kategorien beliebteste Memoiren und Hörbuch nominiert. Darin berichtet Collin ausführlich von seinem Aufwachsen vor laufenden Kameras in der Realityshow "Jon & Kate Plus 8". Neben seinen Eltern Jon und Kate Gosselin waren darin auch seine fünf Geschwister aus der Sechslingsgeburt Alexis, Leah, Joel, Hannah und Aaden sowie die älteren Zwillingsschwestern Mady und Cara zu sehen. Vor der Veröffentlichung habe er zunächst gezögert, so offen über seine Vergangenheit zu sprechen. Inzwischen melden sich jedoch regelmäßig fremde Menschen bei ihm und berichten von ihren eigenen schwierigen Familienverhältnissen. "Ich habe diesen Kreislauf in Gang gesetzt, in dem Menschen sich dafür entscheiden, über ihre Gefühle zu sprechen, verletzlich zu sein und über Dinge zu reden, über die sie Angst haben zu sprechen. Und so geschieht Heilung. Wir heilen, indem wir über Dinge sprechen", erklärte er. Aus seinen Erfahrungen habe er inzwischen eine neue Lebensaufgabe entwickelt: "Das Größte ist, dass das, was in meiner Vergangenheit passiert ist – so schwer es auch war –, mir einen Sinn gegeben hat, etwas Größeres aus meinem Leben zu machen."

In seinen Memoiren erhebt Collin schwere Anschuldigungen gegen seine Mutter Kate. Er berichtet, sie habe ihn als Kind im Keller isoliert und mit Kabelbindern gefesselt. Später soll sie ihn in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen haben. Nach der Veröffentlichung des Buches stellte sich sein Vater Jon öffentlich hinter ihn. Er unterstützt auch Collins Vorhaben, anderen Menschen zu helfen, die ähnliche Erfahrungen mit Missbrauch gemacht haben. Kate hatte in der Vergangenheit erklärt, ihr Sohn sei psychisch krank. Jon widersprach dieser Darstellung und erklärte, mehrere unabhängige Psychiater hätten Collin untersucht, ohne die Behauptung zu bestätigen. Nach Angaben seines Sprechers hatte sich Jon zunächst bewusst mit öffentlichen Stellungnahmen zurückgehalten. Er wollte seinem Sohn die Möglichkeit geben, seine Erlebnisse selbst und in seinen eigenen Worten zu schildern.

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Imago Colin Gosselin nach den Schlagzeilen um Kate Gosselin, 26. September 2025

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Imago Jon Gosselin im September 2025

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