Helen Mirren (81) macht kein Geheimnis daraus, wie sie über das Älterwerden denkt. Im Interview mit der Schweizer Illustrierten spricht die Schauspielerin mit 81 Jahren offen über das Thema und beschönigt dabei nichts. "Mit dem Alter muss man eben umgehen, man kann ihm nicht ausweichen", erklärt sie. Ihre nüchterne Sicht auf die Dinge fasst die Oscarpreisträgerin in zwei kurzen Sätzen zusammen: "Entweder man stirbt jung oder man wird alt. Dazwischen gibt es nichts." Von Stillstand ist bei Helen trotzdem nichts zu spüren. Seit mehr als 60 Jahren steht sie auf der Bühne und vor der Kamera und nimmt noch immer neue Herausforderungen an. In ihrem neuesten Film "Ein Talent fürs Morden" schlüpft sie in die Rolle der ungewöhnlichen Krimiautorin Patricia Highsmith. Die Schriftstellerin verbrachte die letzten 15 Jahre ihres Lebens im Schweizer Kanton Tessin.

Obwohl Helen auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken kann, geht sie neue Projekte nicht ohne Unsicherheit an. "Eigentlich machen mir alle Rollen Angst", gibt sie gegenüber der Schweizer Illustrierten zu. Genau dieses Gefühl ist für sie aber ein Grund, eine Rolle anzunehmen. Erst dadurch werde eine Figur für sie zu einer echten Herausforderung. Bei der Vorbereitung arbeitet die Britin sehr genau: Für jede Rolle entwickelt sie eine eigene Stimme, einen typischen Gang und die passende Haltung. Besonders wichtig sind ihr dabei die Schuhe ihrer Figuren. "Von ihnen geht alles aus!", betont sie. Sobald alle Einzelteile zusammenpassen, müsse sie beim Spielen jedoch loslassen können. Bei ihren Filmprojekten legt die Schauspielerin besonderen Wert auf vielschichtige Frauenrollen, die für den Verlauf der Handlung entscheidend sind. Dabei müssen die Figuren nicht zwangsläufig mächtig sein – entscheidend ist für sie, dass sie die Geschichte maßgeblich prägen.

Ihre Laufbahn startete Helen bereits mit 19 Jahren bei der Royal Shakespeare Company. Geboren wurde sie 1945 in London als Tochter eines russischen Emigranten. Sie wuchs in finanziell bescheidenen Verhältnissen auf, die sie nach eigener Aussage intellektuell aber als privilegiert empfand. Privat ist sie seit mehr als 40 Jahren mit dem Regisseur Taylor Hackford zusammen, 1997 gaben sich die beiden das Jawort. Das Paar lebt abwechselnd in den USA, in Großbritannien und im apulischen Tiggiano. Taylor brachte seine Söhne Alexander und Rio mit in die Beziehung. Rio starb 2022 mit 51 Jahren an einer seltenen Form von Augenkrebs. Laut der Schweizer Illustrierten rückte die Familie durch den Verlust noch enger zusammen. Auch privat beweist Helen Humor. Einen Preis hätte sie nach eigener Einschätzung beispielsweise für das Füttern ihrer Katze oder das Bettenmachen verdient. In Apulien schlüpfte sie zudem bereits zweimal in die Rolle einer rot gekleideten Motorradfahrerin, um Kindern in Krankenhäusern Weihnachtsgeschenke zu bringen.

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Instagram / helenmirren Helen Mirren, Schauspielerin

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Getty Images Schauspielerin Helen Mirren im Mai 2025 in Cannes

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