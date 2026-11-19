Julia Römmelt (32) geht bei Der Promihof beim Essen leer aus – und macht ihrem Ärger lautstark Luft. In der achten Folge hat die Hofgemeinschaft das gesamte Grillfleisch bereits aufgegessen, während das Model offenbar noch nichts davon abbekommen hat. Übrig sind nur Eier, die Julia nicht mag, und alte Grütze. Besonders wütend macht sie, dass einige Mitbewohner sich sogar eine zweite Portion gegönnt haben sollen, ohne etwas für sie zurückzulegen. Die Blondine fühlt sich übergangen und hält sich mit ihrer Enttäuschung nicht zurück. In Richtung derjenigen, die beim Grillen besonders kräftig zugelangt haben, findet sie deutliche Worte: "Ich hoffe, diejenigen, die die doppelte Portion gegessen haben, die kriegen heute Durchfall." Dass für sie nichts vom Fleisch übrig geblieben ist, will Julia jedenfalls nicht einfach kommentarlos hinnehmen.

Ihre Ansage löst bei den übrigen Bewohnern unterschiedliche Reaktionen aus. Thomas "VfL Jesus" Dragunski bekommt angesichts der Situation ein schlechtes Gewissen. Ihn beschäftigt offenbar, dass Julia beim gemeinsamen Essen nicht berücksichtigt wurde. Marc-Robin Wenz erklärt dagegen, wie es aus seiner Sicht dazu kommen konnte: Er habe angenommen, dass seine Mitbewohnerin längst gegessen habe. Dass sie noch auf eine Portion wartete, sei ihm nicht bewusst gewesen. Zoe Müllner kann Julias heftige Reaktion hingegen nicht nachvollziehen und hält sie für überdramatisiert. Während Thomas mit Schuldgefühlen auf die Beschwerde reagiert, bringt Zoe für den Wutausbruch also wenig Verständnis auf. Der Ärger über das verschwundene Grillfleisch sorgt damit auch innerhalb der Gruppe für Uneinigkeit. Nicht alle bewerten den Vorfall so wie die hungrige Julia.

Rücksicht im gemeinsamen Alltag war auf dem "Promihof" schon vor dem Streit ums Grillfleisch ein Thema. Zuvor hatte Redos Verhalten für Kritik unter den Bewohnern gesorgt. Besonders Matthias Mangiapane (43) störte sich daran, wie der Gastronom die Gemeinschaftsräume nutzte. Er warf ihm unter anderem vor, sich in der Küche die Zähne geputzt und über dem zum Abwasch bereitstehenden Geschirr rasiert zu haben. Was für den einen offenbar kein Problem darstellt, überschreitet für andere beim Zusammenleben eine Grenze. Auch beim gemeinsamen Essen treffen nun unterschiedliche Erwartungen aufeinander. Julia hätte sich gewünscht, dass ihre Mitbewohner vor dem Nachschlag sicherstellen, dass alle eine Portion bekommen haben. Für sie gehört es zum Hofalltag dazu, auch die Bedürfnisse der anderen im Blick zu behalten. “Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Julia Römmelt bei "Der Promihof" 2026

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RTLZWEI Julia Römmelt zeugt sich bei "Der Promihof" sauer

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