Pietro Lombardi (34) hat offen über die finanzielle Talfahrt gesprochen, die auf seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2011 folgte. Im "Tim Gabel Podcast" verriet der Sänger, dass er allein im ersten Jahr nach seinem Triumph mehrere Millionen Euro mit seiner Musik eingenommen habe. Doch der Geldsegen hielt nicht lange an: Schon kurze Zeit später plagten ihn Existenzängste. Mit damals gerade einmal 18 Jahren sei er nach eigener Einschätzung direkt auf dem Gipfel seiner Karriere eingestiegen, wie Blick berichtet. Im darauffolgenden Jahr ließ die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit allerdings deutlich nach – mit spürbaren Folgen für seine Einnahmen. Während er zuvor noch auf rund 70 bis 80 Auftritte gekommen war, erhielt er plötzlich nur noch drei oder vier Buchungsanfragen. "Du kannst nur fallen und dann bin ich extrem gefallen. Aber richtig", schilderte Pietro seinen Absturz im Gespräch mit dem Podcaster.

Offenbar war der Musiker damals fest davon ausgegangen, dass sein Erfolg nie enden würde. Entsprechend unbekümmert ging er mit seinem Geld um. "Ich habe einfach auf nichts geachtet und einfach gelebt", gestand er. Vor allem in Clubs ließ Pietro es ordentlich krachen. In seinem damaligen Angebermodus, wie er es selbst nennt, habe er Monat für Monat zwischen 30.000 und 40.000 Euro für Alkohol ausgegeben. Das Kuriose daran: Der Sänger trinkt selbst überhaupt keinen Alkohol, wie Joyn berichtet. Als die Aufträge plötzlich ausblieben und damit auch seine Einnahmen einbrachen, war von seinem einstigen Millionenvermögen offenbar nicht mehr viel übrig. Statt eines unbeschwerten Lebens im Rampenlicht musste er sich auf einmal Gedanken um seine finanzielle Zukunft machen. "Und auf einmal hast du Existenzängste in so jungem Alter", erinnerte sich Pietro im "Tim Gabel Podcast" an die Folgen seines kostspieligen Lebensstils.

Auch von den ursprünglich versprochenen 100.000 Euro Preisgeld für seinen DSDS-Sieg blieb deutlich weniger übrig. Nach Abzügen für das Finanzamt und sein Management seien ihm seinen eigenen Berechnungen zufolge lediglich 20.000 bis 30.000 Euro ausgezahlt worden. Damals war Pietro gerade einmal 18 Jahre alt und stand noch ganz am Anfang seiner Karriere. Den verantwortungsvollen Umgang mit größeren Summen hatte er nach eigenen Angaben bis dahin noch nicht gelernt. Wie schnell der Erfolg nach einer Castingshow verfliegen kann, erlebte Pietro später auch aus einer anderen Perspektive: In den Jahren 2019, 2020, 2023 und 2024 saß er selbst in der DSDS-Jury. Laut dem Sänger gehen alle Gewinner aus seinen Jurorenstaffeln mittlerweile wieder ganz normalen Berufen nach.

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Imago Bei Fame Fighting in der Grugahalle in Essen am 18.10.2025

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Imago Sänger Pietro Lombardi, August 2025

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