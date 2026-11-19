Content Creatorin Anni The Duck (29) nimmt sich vorerst eine Auszeit von der Öffentlichkeit. Die Influencerin hat einen geplanten Livestream kurzfristig abgesagt. In einer schriftlichen Instagram-Story wandte sie sich an ihre Community und sprach über ihre aktuelle Verfassung. Die vergangenen Tage hätten sie schwer mitgenommen. Dazu zählt der Suizidversuch ihrer früheren Freundin Mowky. "Ich bin mental aktuell so gar nicht auf der Höhe", betonte Anni und ergänzte: "Die ganzen Ereignisse (SV, öffentliche Drohungen, Anfeindungen und vieles mehr) haben mich extrem getriggert und ich brauche aktuell ziemlich viel Hilfe (die ich bekomme!), um damit klarzukommen."

Kürzerzutreten ist ihr aber nicht leichtgefallen. Denn momentan dreht sich alles um den Hype um das Spiel GTA VI. Diesen kann Anni, deren Content sich auch um Games dreht, momentan nicht mitnehmen. Sie erklärt: "Ich wollte heute so, so gerne in den GTA-VI-Release reinstreamen. Aber wirklich alle Menschen um mich herum haben mir abgeraten, in diesem Zustand vor eine Kamera zu gehen. Ich nehme diesen Rat an." Wann die Streamerin sich wieder bei ihrer Community meldet, ist unklar. Einen konkreten Zeitpunkt für ihre Rückkehr nannte die Influencerin nicht. "Ich weiß nicht, wie es die nächsten Tage aussieht. Vielleicht wach ich morgen auf und die Welt sieht wieder ganz anders aus. Tut mir leid, hab euch lieb", schrieb Anni zum Abschluss ihres Statements.

Hintergrund ist folgender: Anni und Mowky verband früher eine enge Freundschaft. Seit Jahren liegen die beiden jedoch im Streit miteinander. Zwischenzeitlich wurde Anni gecancelt, nachdem Mowky und weitere Streamer ihr unter anderem Tierquälerei vorgeworfen hatten. Dieses Jahr kehrte die Cosplayerin aber zurück und äußerte sich auch über das Drama mit Mowky. Wenig später wurde eine Nachricht auf Mowkys Account verfasst, in der es hieß, sie habe versucht, sich das Leben zu nehmen, und sei in einer Klinik. Anni äußerte sich in einem Twitch-Livestream dazu. Dafür hatte sie ein Statement vorbereitet, das sie vor laufender Kamera selbst vorlas. Darin wünschte sie ihrer einstigen Freundin, dass sie wieder vollständig gesund wird. Außerdem erzählte die Streamerin, dass sie die Situation stark beschäftige. Sie habe sich selbst therapeutische Hilfe gesucht.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / annitheduck Anni The Duck im Dezember 2025

Instagram / mowkytv Mowky, deutsche Influencerin