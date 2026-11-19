Prinzessin Kate (44) hat während ihres Indienbesuchs einen kurzen Schreckmoment erlebt. Am Montag war die 44-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (44) in der neuen Aqua Line der Metro von Mumbai unterwegs. Während der Fahrt lief das Paar durch den Zug und begrüßte andere Passagiere. Doch eine plötzliche Bewegung der Bahn brachte Kate aus dem Gleichgewicht. Kate konnte ihren Satz nicht mehr zu Ende sprechen, stolperte kurz und griff sofort nach einer Haltestange. Weil sie außerdem ihre Füße überkreuzte, konnte sie sich gerade noch halten und einen Sturz verhindern. William stand direkt neben ihr und reagierte ohne Zögern. "Wir fangen dich auf!", versicherte er seiner Frau laut Hello! und bot ihr damit sofort seine Unterstützung an. Zum Glück kam Kate mit dem Schrecken davon. Nachdem sie wieder sicher stand, konnte sie den gemeinsamen Termin in der indischen Metropole wie geplant fortsetzen.

Während der Fahrt waren Kate und William nicht allein: Neben Pendlern, die unterwegs zugestiegen waren, begleiteten auch ihre Bodyguards und örtliche Sicherheitskräfte das royale Paar. Im weiteren Verlauf wechselten die beiden den Waggon. Dort kamen sie mit Stephen Long, dem Strategiechef von Crossrail International, ins Gespräch. Der kleine Zwischenfall hatte keine Folgen. Kate setzte den Termin nach dem Stolperer einfach fort. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass die Prinzessin bei einem öffentlichen Auftritt beinahe zu Fall gekommen ist. Im Jahr 2013 blieb sie während einer Parade in Aldershot mit ihrem Absatz in einem Gitter stecken. Sechs Jahre später rutschte ihr beim Verlassen des Troubadour White City Theatre ein Fuß aus ihrem Schuh. Auch bei diesen beiden Auftritten war William an ihrer Seite.

Kate fährt nach eigenen Angaben gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die dreifache Mutter erzählte, dass sie in London selbst gerne mit der U-Bahn fährt und besonders die Elizabeth Line mag. Stephen schilderte Hello! das Gespräch: "Sie sagte, dass sie die Elizabeth Line liebe und mit Charlotte damit gefahren sei. Sie sei sehr angetan davon gewesen, dass sie von Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft genutzt werde, etwa von jungen Männern auf dem Weg zur Arbeit und von Leuten, die zum Ausgehen nach Covent Garden fahren." Tatsächlich waren Kate und ihre elfjährige Tochter Prinzessin Charlotte (11) im Oktober an der Station Tottenham Court Road beim Aussteigen aus der Linie gesehen worden. Laut einer Quelle des Newsportals wirkten Mutter und Tochter bei dem Ausflug "sehr entspannt" und unterhielten sich. Das Sicherheitsteam habe versucht, die Fahrt so "normal" wie möglich zu gestalten.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Catherine fahren während ihres Besuchs zur Earthshot-Preisverleihung mit der Metro in Mumbai

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Imago Prinz William und Prinzessin Kate fahren während ihres Besuchs in Mumbai mit der Metro

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