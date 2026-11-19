Ferne McCann (36) hat schon vor Jahren über eine Nacht mit Russell Brand (51) geschrieben. In ihrer 2016 erschienenen Autobiografie "Cross My Heart" erzählte der Realitystar, dass sie bei der ersten Begegnung mit dem Comedian 18 Jahre alt war. Wie die Daily Mail berichtet, werden die Passagen nach seiner Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe erneut aufgegriffen. Ferne lernte Russell ihrem Buch zufolge nach einem seiner Auftritte im Londoner Stadtteil Brixton kennen. Sie habe damals für ihn geschwärmt und sei mit ihren Freundinnen zu ihm nach Hause eingeladen worden. Dort seien sie zunächst alle in Unterwäsche in den Whirlpool gestiegen. Später sei Ferne mit Russell nach oben gegangen und habe mit ihm geschlafen. Rückblickend beschrieb sie sich als naiv und von seiner Bekanntheit beeindruckt. Gleichzeitig sei ihr klar gewesen, dass es damals bei dieser einen Nacht bleiben würde.

In "Cross My Heart" erinnerte sich Ferne genauer an den Abend: "Dann gingen wir nach oben, während die anderen unten herumliefen. Eins führte zum anderen. Er gab den Weg vor, und der Sex passierte einfach." Die gemeinsame Nacht behielt sie nach eigenen Worten in guter Erinnerung: "Natürlich war er gut im Bett, definitiv. Er war großartig, und ich hatte eine schöne Zeit. Wir hatten zusammen eine gute Zeit – im Bett und außerhalb." Jahre später trafen sich die beiden laut Ferne erneut. Wie anders sie sich bei diesem Wiedersehen fühlte, beschrieb sie so: "Beim ersten Mal, als wir miteinander schliefen, war ich sehr naiv und von ihm als Star beeindruckt. Ich wusste damals, dass es nur eine einmalige Sache war, und ehrlich gesagt war mir das egal. Aber als wir uns vergangenes Jahr wiedertrafen, war ich reifer und wusste, was ich wollte." Weiter schrieb sie: "Da wurde Russell seinem Ruf wirklich gerecht. Und ich war eine Frau – kein Mädchen –, also konnte ich es genießen." Die Daily Mail bat Fernes Vertretung um eine Stellungnahme.

Russell wurde Anfang November wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Die von Ferne in ihrem Buch beschriebene Begegnung ist davon zu unterscheiden. Die Polizei prüft laut Daily Mail weitere Vorwürfe mehrerer Frauen. Russell hatte Fehlverhalten bestritten und erklärt, seine sexuellen Beziehungen seien einvernehmlich gewesen. Bereits im April hatte er in der Sendung von Megyn Kelly (56) über eine andere frühere sexuelle Beziehung gesprochen. Er sei damals 30 Jahre alt gewesen, die Jugendliche 16. Russell stellte den Kontakt als einvernehmlich dar, räumte rückblickend aber ein, dass zwischen ihm als bekanntem Erwachsenen und der Jugendlichen ein deutliches Machtgefälle bestanden habe. Sein damaliges Verhalten bezeichnete er rückblickend als ausbeuterisch.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ferne McCann und Russell Brand

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Getty Images Russell Brand moderiert die MTV Video Music Awards am 13. September 2009 in der Radio City Music Hall in New York

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