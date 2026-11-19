Glen Powell (38) flimmert aktuell über Millionen Bildschirme. Sein neuer Netflix-Film "How to Make a Killing – Todsicheres Erbe" ist erst seit Kurzem auf der Streamingplattform abrufbar und hat sich prompt den ersten Platz der hauseigenen Charts gesichert. In dem düsteren Krimithriller verkörpert der Schauspieler Becket Redfellow, dessen Mutter einst von ihrer extrem wohlhabenden Familie verstoßen wurde. Nach ihrem Tod setzt sich Becket ein klares Ziel: Er will sich das verlorene Erbe zurückholen.

Das Problem dabei ist, dass sieben Verwandte in der Erbfolge vor ihm stehen. Kurzerhand schmiedet Becket deshalb den Plan, einen nach dem anderen aus dem Weg zu räumen. Der Streifen kann zudem mit einer prominenten Besetzung aufwarten. An Glens Seite stehen unter anderem Margaret Qualley (32), "Iron Fist"-Star Jessica Henwick, Zach Woods, Topher Grace (48) und "The Truman Show"-Darsteller Ed Harris (75) vor der Kamera. Auf dem Regiestuhl nahm John Patton Ford Platz.

Ganz einheitlich fällt das Echo auf den Netflix-Hit allerdings nicht aus. Die professionellen Filmkritiker zeigen sich nämlich deutlich weniger angetan als das Publikum. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes beurteilen 75 Prozent der Zuschauer den Film positiv. In den Kommentaren werden vor allem Glens Auftritt, die ungewöhnliche Ausgangslage und die zahlreichen unerwarteten Wendungen hervorgehoben. "Spannend und verführerisch fesselnd. Man wird richtig in die Geschichte hineingezogen. Irgendwie fiebert man sogar mit dem Mörder mit", schreibt ein begeisterter Zuschauer auf der Bewertungsplattform. "'How to Make a Killing' war ein absoluter Hammerfilm! Von Anfang bis Ende einfach großartig … Glen Powell war in absoluter Höchstform!", schwärmt ein weiterer Fan.

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Getty Images Glen Powell bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills

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Getty Images Margaret Qualley, Oktober 2024

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