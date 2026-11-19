Bill Cosby (89) ist nun mit dem Versuch gescheitert, eine Rechnung über 36.870 US-Dollar loszuwerden. Das entspricht umgerechnet rund 33.273 Euro. Die Kosten waren im Zuge des Zivilprozesses entstanden, den Donna Motsinger im März 2026 gegen den Schauspieler gewonnen hatte. Aus Gerichtsunterlagen, die nun OK! vorliegen, geht hervor, dass die Klägerseite die Firma Executive Presentations mit der technischen Unterstützung im Gerichtssaal beauftragt hatte. Das Unternehmen kümmerte sich unter anderem um Präsentationen, vergrößerte Beweisstücke und spielte aufgezeichnete Aussagen ab. Bills Anwälte hielten diesen Aufwand für überflüssig und forderten deshalb, die Rechnung vollständig zu streichen oder zumindest zu reduzieren. Richter Bradley S. Phillips vom Los Angeles Superior Court wies den Einspruch am 9. Oktober jedoch zurück.

Zur Begründung verwies der Richter darauf, dass Videoaufnahmen von Zeugenaussagen in modernen Gerichtsverfahren längst üblich seien. Da Bill dem Prozess ferngeblieben war, konnten die Geschworenen nur anhand der Aufzeichnung sein Auftreten während der Befragung beurteilen. Auf diese Weise hätten sie sich auch ein Bild von seiner Glaubwürdigkeit machen können. Die vollen 33.273 Euro bleiben deshalb als erstattungsfähige Kosten bestehen. In anderen Punkten konnte Cosbys Verteidigung allerdings einen Teilerfolg erzielen: Von den rund 10.742 Euro, die Donna für Unterkünfte geltend gemacht hatte, erkannte das Gericht lediglich etwa 6.768 Euro an. Zusätzlich wurden laut OK! rund 584 Euro für die Zustellung eines Sanktionsantrags gestrichen.

Am eigentlichen Urteil ändern die Kürzungen jedoch nichts: Im März 2026 waren Donna in dem Verfahren wegen sexueller Nötigung 59,25 Millionen US-Dollar zugesprochen worden, was rund 53.469.903 Euro entspricht. Laut der Klägerin hat der Schauspieler bislang allerdings keinen Cent der zugesprochenen Summe gezahlt. Im selben Verfahren ordnete der Richter zudem an, dass Bill weitere schriftliche Fragen beantworten muss, und verhängte Sanktionen in Höhe von 1.407 Euro gegen ihn. Donnas Anwälte werfen ihm inzwischen vor, gegen gerichtliche Anordnungen verstoßen zu haben, und fordern weitere Sanktionen. Eine Anhörung ist für den 19. Januar 2027 angesetzt.

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Getty Images Bill Cosby, Schauspieler

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Getty Images Bill Cosby verlässt mit Andrew Wyatt das Gerichtsgebäude in Norristown nach dem Schuldspruch im Wiederaufnahmeverfahren

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