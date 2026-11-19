Meike Buschening-Kaffenberger verliert zunehmend die Freude am Hofleben. In der achten Folge von Der Promihof zieht sich die Expertin immer stärker von ihren Mitbewohnern zurück. Sie fühlt sich hintergangen und geht davon aus, beim nächsten Ausmisten aus der Sendung gewählt zu werden. Der Umgang innerhalb der Gruppe setzt ihr offenbar so sehr zu, dass sie den Kontakt zu den anderen Promis inzwischen lieber meidet. Dabei war Meike in den vorherigen Folgen noch erleichtert gewesen, auf dem Hof bleiben zu dürfen. Von ihrer anfänglichen Freude ist mittlerweile kaum noch etwas zu spüren. Wie sehr sich ihre Einstellung verändert hat, erklärt sie in der Sendung selbst: "Ich sondere mich ab und bin auch nicht mehr für gute Laune da." Statt sich weiter ins Gruppenleben einzubringen, geht Meike nun zunehmend auf Abstand.

Den Anstoß für ihren Frust gibt die Challenge "Volle Möhre". Auf Rasenmähern müssen die Teilnehmer Karotten sammeln und dürfen dabei auch die Beute ihrer Konkurrenten stehlen. Meike hat allerdings schon Schwierigkeiten, ihr Gefährt zu bedienen. Zusätzlich kracht es zwischen ihr, Matthias Mangiapane (43) und Kate Merlan (39). Meike fühlt sich von den beiden erfahrenen Realitystars vorgeführt und zieht nach dem Spiel sogar einen freiwilligen Ausstieg in Betracht. Zurück auf dem Hof beschreibt sie enttäuscht, was sie am Miteinander stört: "Es ist überhaupt nicht meine Welt. Mir ist das zu komisch, wenn man jemandem ins Gesicht lacht und dann von hinten mit dem Messer kommt." Matthias hält es dagegen für verfrüht, sich bereits auf ein bestimmtes Ergebnis beim Ausmisten einzustellen. "Man sollte keine Rechnungen aufstellen, bevor man nicht weiß, wer überhaupt zum Abschuss freigegeben ist. Wenn man sich da zu schnell das Mündchen verbrennt, könnte man selber ganz schnell in Flammen stehen", erklärt er.

Bereits in der sechsten Folge musste Meike um ihre weitere Teilnahme bangen. Nach der ersten Safetychallenge nominierten die Mitbewohner sie gemeinsam mit ihrem Teampartner René "Redo" Dost (58) zum Ausmisten. Anschließend lag es an den beiden, untereinander zu entscheiden, wer den Hof verlassen sollte. Redo überließ Meike seinen Platz und entschied sich dafür, selbst aus der Show auszuziehen. Er wollte verhindern, dass seine Mitstreiterin nach Hause gehen musste. Leicht fiel ihm der Abschied dennoch nicht: Beim Verlassen des Hofs kämpfte er sichtlich mit den Tränen. Meike konnte dank seiner Entscheidung zunächst aufatmen und ihre Zeit in der Sendung fortsetzen. Inzwischen hat sich ihre Stimmung jedoch deutlich gewandelt. Wenige Folgen nach Redos Abschied beschäftigt sie erneut ein mögliches Aus – diesmal verbunden mit grundsätzlichen Zweifeln daran, ob die Realitywelt überhaupt zu ihr passt. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Meike Buschening-Kaffenberger, "Der Promihof"-Teilnehmerin 2026

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RTLZWEI Meike Buschening-Kaffenberger bei "Der Promihof" ihre Koffer

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