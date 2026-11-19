Bekommt es Robert Pattinson (40) als James Bond bald mit einer echten Hollywoodlegende zu tun? Wie die Daily Mail berichtet, soll Harrison Ford (84) als möglicher Bösewicht für den kommenden 007-Film von Amazon MGM Studios im Gespräch sein. Erst vor wenigen Tagen war Robert als neuer Bond bekannt gegeben worden. Harrison hat sich über Jahrzehnte mit großen Action- und Abenteuerproduktionen einen Namen gemacht. Ob als Archäologe in Indiana Jones, als Han Solo in Star Wars oder in Klassikern wie "Blade Runner" und "Auf der Flucht": Der Schauspieler gehört zu den bekanntesten Gesichtern des Kinos. Jetzt könnte er also die Seiten wechseln. Offiziell bestätigt ist seine Besetzung als Bonds Gegenspieler allerdings noch nicht. Fest steht nur: Das Leinwandduell würde zwei Stars aus ganz unterschiedlichen Generationen zusammenbringen. Robert wäre der elegante Spion im Smoking und Harrison sein gefährlicher Widersacher.

Amazon MGM Studios soll für den Neustart der berühmten Agentenreihe besonders große Pläne verfolgen. Ein Insider erklärte gegenüber der Daily Mail: "Amazon MGM Studios verfügt über die Mittel, um einige der größten Namen Hollywoods anzulocken. Das Ziel ist, diesen Bond gewaltig wirken zu lassen." Dabei spiele auch der Regisseur eine Rolle: "Mit einem großen Budget und Regisseur Denis Villeneuve, der bevorzugt mit vertrauten Gesichtern arbeitet, wird Harrison Ford als Bond-Bösewicht diskutiert." Der Insider ist von der Idee begeistert: "Er ist einer der letzten echten Filmstars und hat ein weltweites Publikum, das mehrere Generationen umfasst. Ihn mit Robert zusammenzubringen, würde eine faszinierende Dynamik zwischen zwei sehr unterschiedlichen Generationen von Hauptdarstellern schaffen." Robert selbst soll sich im Rennen um die Kultrolle unter anderem gegen Nicholas Hoult (36), Josh O'Connor (36) und Jack Lowden (36) durchgesetzt haben. Bei seinem Vorsprechen in London habe er laut einem Insider vor allem mit seiner Mischung aus Charme und tödlicher Bedrohlichkeit gepunktet.

Harrison ist allerdings nicht der einzige prominente Name, der mit dem Part des Bösewichts in Verbindung gebracht wird. Auch Bill Skarsgård, Saoirse Ronan (32), Barry Keoghan (34), Austin Butler (35), Henry Cavill (43), Richard Armitage (55), David Dastmalchian, Ke Huy Quan (55), Harriet Walter und Alex Kingston hatten bereits Interesse daran bekundet, im nächsten Bond-Film den Gegenspieler zu verkörpern. Ihre Vorstellungen von der Figur gehen dabei auseinander. Manche von ihnen reizt ein kühl kalkulierender Widersacher. Andere wünschen sich eine selbstbewusste Gegenspielerin, die den Verführungskünsten des Agenten einfach widersteht. Mehrere der Interessenten erklärten sogar, dass sie lieber auf der dunklen Seite stehen würden, als selbst in den Smoking des britischen Geheimagenten zu schlüpfen. Wer Robert am Ende tatsächlich gegenübertreten wird, ist noch offen. Ob es Harrison wird, bleibt also vorerst ein gut gehütetes Geheimnis – ganz wie es sich für einen Bond-Film gehört.

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Getty Images Robert Pattinson bei der Premiere von "The Drama" in New York City im April 2026

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Getty Images Harrison Ford im Mai 2023

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