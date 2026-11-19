Robert Pattinson (40) ist offiziell der neue James Bond. Der Schauspieler tritt damit die Nachfolge von Daniel Craig (58) an und schlüpft künftig in die Rolle des britischen Kultagenten 007. Am Montag wurde die Neuigkeit in London bekannt gegeben. Auf der berühmten Werbetafel am Piccadilly Circus erschien Robert im Smoking und in typischer Bond-Pose. Abseits seiner großen Kinorollen hat der Brite eine überraschend musikalische Vergangenheit. Bereits mit 17 Jahren spielte er Gitarre in der Schülerband Bad Girls. Dort stand er laut Page Six nicht nur als Sänger am Mikrofon, sondern schrieb auch eigene Songs. Damit führte sein Weg vom jungen Musiker in einer Schülerband bis hin zum weltbekannten Geheimagenten im Smoking. Wann Robert erstmals als 007 auf der Kinoleinwand zu sehen sein wird, steht bislang noch nicht endgültig fest. Aktuell wird jedoch mit einem Kinostart seines ersten Bond-Films im Jahr 2028 gerechnet.

Auch Roberts Schauspielkarriere nahm mit 17 Jahren Fahrt auf. Damals wurde er für "Harry Potter und der Feuerkelch" als Cedric Diggory gecastet. Obwohl seine Leinwandzeit überschaubar blieb, machte er sich mit der Rolle bei zahlreichen Fans einen Namen. Den weltweiten Durchbruch schaffte er mit 22 Jahren: In der Twilight-Filmreihe verkörperte er den Vampir Edward Cullen. Seine Musik nahm er dabei sogar mit nach Hollywood. Im ersten Teil "Twilight – Biss zum Morgengrauen" sind zwei Lieder zu hören, die Robert selbst gesungen hat. Später folgten weitere bekannte Projekte wie "Tenet" und die Hauptrolle in "The Batman". In Ersterem stand er bereits als Geheimagent vor der Kamera. Die Bond-Produzenten Amy Pascal (68) und David Heyman (65) die Besetzung in einem offiziellen Statement gegenüber Amazon MGM Studios folgendermaßen: "Seine Furchtlosigkeit als Schauspieler, sein demütiger Humor und seine Fähigkeit, sich ständig neu zu erfinden, machen ihn zum perfekten Bond für unsere Zeit."

Geboren wurde Robert 1986 in London. Mit Filmglamour hatte seine Kindheit wenig zu tun: Sein Vater arbeitete als Gebrauchtwagenhändler, seine Mutter war in einer Modelagentur tätig. Von seinem Bond-Coup erfuhr der Schauspieler laut The Hollywood Reporter selbst erst am Sonntag. Damit blieb ihm lediglich ein Tag, bevor Amazon MGM die Entscheidung offiziell verkündete. Zuvor hatte er sich im Oktober bei Testaufnahmen in den Bray Studios gegen die Konkurrenz behauptet. Neben ihm waren Jack Lowden (36), Callum Turner (36), Josh O'Connor (36) und Nicholas Hoult (36) im Rennen. Regisseur Denis Villeneuve (59) sowie Amy und David nahmen die fünf Kandidaten genau unter die Lupe. Geprüft wurden unter anderem ihre Fähigkeiten bei Stunts und Dialogszenen sowie ihre Ausstrahlung vor der Kamera. Robert soll dabei erst vergleichsweise spät in die engere Auswahl für die Nachfolge von Daniel gekommen sein.

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Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

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Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

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