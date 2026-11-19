Barbara Wussow (65) verbringt jedes Jahr ein halbes Jahr fern der Heimat und hält trotzdem täglich Kontakt zu ihren Liebsten. Für die Dreharbeiten zu "Das Traumschiff" ist die Schauspielerin von Januar bis Juni unterwegs. Ihr Zuhause in Wien bekommt sie während dieser Zeit kaum zu Gesicht. Wie sie nun im ZDF-Magazin "Volle Kanne" erzählte, bleibt sie ihrem Ehemann Albert Fortell sowie ihren beiden Kindern dennoch stets eng verbunden. Der Kontakt zu ihrem 28-jährigen Sohn und ihrer 21-jährigen Tochter reißt auch dann nicht ab, wenn sie für Dreharbeiten weit entfernt und in einer anderen Zeitzone unterwegs ist. "Wenn meine Kinder mich brauchen oder wenn irgendetwas zu erledigen oder zu fragen ist, ist es völlig egal, ob ich jetzt auf bin oder nicht, ob ich am Amazonas bin oder auf dem Atlantik gerade drehe", erklärte sie in der Sendung, wie Schlager.de berichtet. Und sie fügte hinzu: "Ich bin erreichbar – wenn ich nicht gerade vor der Kamera stehe."

Damit ihre Liebsten stets über ihren Aufenthaltsort informiert sind, hat Barbara ein besonderes Ritual entwickelt: Noch bevor sie zu einer neuen Produktion aufbricht, hängt sie zu Hause einen Übersichtsplan mit sämtlichen Drehorten auf. So wissen ihr Mann und die Kinder jederzeit, wo auf der Welt sie sich gerade aufhält und in welcher Zeitzone sie sich befindet. Dass sie beruflich über längere Zeit von zu Hause weg sein kann, verdankt sie nach eigener Aussage vor allem der Unterstützung ihrer Familie. Besonders ihrem Ehemann Albert spricht sie dafür große Anerkennung aus. Sie sei ihm "sehr dankbar, dass er sich zurücknimmt schon seit jetzt fast zehn Jahren", betonte die Schauspielerin bei "Volle Kanne". Und wie kommen ihre beiden erwachsenen Kinder damit zurecht, dass ihre Mutter so lange weg ist? Die beiden hätten sich laut Barbara längst "damit abgefunden, dass Mami gerne reist und viele Geschenke mit nach Hause bringt".

Wenn die Dreharbeiten abgeschlossen sind, rückt das Familienleben in Wien wieder in den Mittelpunkt. Die zweite Jahreshälfte nutzt Barbara, um ausgiebig Zeit mit ihrem Mann und den Kindern zu verbringen. Gemeinsame Spaziergänge mit dem Hund und tägliches Kochen gehören dann fest zu ihrem Alltag. Eine vollständige Auszeit vom Berufsleben ist diese Zeit allerdings nicht. Zusammen mit Albert widmet sie sich nämlich Hörspielen und Lesungen. Langeweile kennt die Schauspielerin deshalb auch abseits des Sets nicht. "Ich bin zu Hause mit meinem Mann und meinen Kindern. Also ich habe viel zu tun. Mir wird nicht langweilig", erzählte sie in dem ZDF-Magazin über ihr Leben zwischen den Reisen. So teilt sich ihr Jahr in zwei Hälften auf: Die eine verbringt sie auf den Weltmeeren, die andere zu Hause in Wien bei ihrer Familie.

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Getty Images Barbara Wussow, Schauspielerin

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© ZDF/Dirk Bartling Barbara Wussow und Andrea Eckert in der "Das Traumschiff"-Osterfolge

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