Helena Christensen genießt eisiges Bad in gefrorenem See

Der Winter ist da! Für Supermodel Helena Christensen (55) ist das allerdings kein Grund, die Schwimmmode an den Nagel zu hängen. Auf Instagram teilt die Dänin stolz einen Clip sowie eine Reihe von Fotos von sich beim Eisbaden. Die Aufnahmen zeigen allerdings auch, dass es die Laufstegschönheit ganz schön viel Überwindung kostet, sich in das kalte Nass zu trauen. Langsam lässt sie sich vom Steg ins Wasser gleiten – dabei lacht sie überrascht und holt tief Luft, bevor sie sich bis zu den Schultern unter die Wasseroberfläche traut. Auf einem weiteren Foto schlägt sie die Hände vor dem Gesicht zusammen, als könnte sie selbst nicht glauben, dass sie sich das gerade getraut hat.

Die Fans des Models zeigen sich sichtlich beeindruckt. In den Kommentaren schreiben sie: "Du bist so mutig, Helena! Deine Disziplin ist krass!", "Du bist so typisch dänisch! Ich liebe es" und "Das soll das Geheimnis hinter einem langen Leben sein. Wenn dem so ist, wirst du uns alle überleben!" Auch Helenas Freunde aus Hollywood schreiben fleißig in die Kommentarspalte. Schauspielerin Julianne Moore (63) meint: "Ich weiß nicht, wie du das schaffst" und Modelkollegin Alessandra Ambrosio (43) schickt zwei Emojis: eine feurige Flamme und eine winkende Hand.

Das Eisbaden scheint für Helena eine lange Tradition zu sein. Schon vor zwei Jahren hatte sie einen ganz ähnlichen Beitrag auf ihrem Social-Media-Account geteilt. Anstelle eines Sees hatte ihr damals allerdings das Meer als eisige Badewanne gedient! Mit dem Eisbad hatte das Model nicht nur die Festtage, sondern auch ihren Geburtstag am 25. Dezember gefeiert: "Alles Gute zum Geburtstag und weiteren Tauchgang um die Sonne", hatte sie sich damals selbst gewünscht.

Instagram / helenachristensen Helena Christensen, Dezember 2024

Getty Images Helena Christensen, dänisches Model

