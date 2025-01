Helena Christensen zeigt ihre sportliche Figur beim Eisbaden

Helena Christensen (56), bekannt als dänisches Supermodel und früherer "Victoria's Secret"-Engel, hat auf Instagram ein beeindruckendes Video geteilt, in dem sie ihren sportlichen Körper mutig in eisiges Wasser eintaucht. Bekleidet mit einem knappen Badeanzug wagte sich die 56-Jährige in einen zugefrorenen See, begleitet von ihrem Hund, der in einem roten Mäntelchen jeden ihrer Schritte beobachtete. Helena kommentiert die eiskalten Temperaturen mit "Ah s***!" – meistert aber die Herausforderung mit tiefen Atemzügen und klettert nach einigen Sekunden wieder aus dem Wasser. "Bei Nässe Rutschgefahr!", schrieb sie augenzwinkernd zu ihrem Post und fügte ein Schneeflockensymbol hinzu.

Diese mutige Aktion war nicht das erste Mal, dass Helena sich den eisigen Bedingungen stellte. Bereits Anfang Dezember hatte sie sich zur Begrüßung der festlichen Saison ein ähnliches Erlebnis gegönnt. Damals war der Schnee noch nicht gefallen, doch auch da zeigte sie ihre Begeisterung für Kältetherapie. Unter ihren Beiträgen feiern Fans und Freunde gleichermaßen ihren Abenteuergeist und ihre beeindruckende Figur, die sie trotz ihrer über 50 Jahre weiterhin selbstbewusst zur Schau stellt. Es scheint, dass Helena nicht nur körperlich, sondern auch mental immer wieder nach neuen Herausforderungen sucht.

Abseits ihrer Abenteuer im eiskalten Wasser ist Helena bekannt für ihre enge Bindung zu Freunden und Familie. Ende letzten Jahres widmete sie ihrer langjährigen Freundin, der Künstlerin Lisbeth McCoy, einen bewegenden Tribut auf Instagram, nachdem diese nach einem Kampf gegen Hautkrebs verstorben war. Helena teilte emotionale Fotos aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit und zeigte, wie wichtig diese Freundschaft für sie war. Neben ihrer beeindruckenden Model-Karriere ist vor allem ihre Bodenständigkeit und Wärme das, was ihre Fans an ihr schätzen.

Instagram / helenachristensen Helena Christensen, Model

Getty Images Helena Christensen, dänisches Model

