Supermodel Helena Christensen trug früher Männerunterwäsche

Boxershorts statt Spitzenslip! Helena Christensen ist ein bekanntes dänisches Model und lief unter anderem für Victoria's Secret über den Laufsteg. Außerdem ist die Schönheit Mitgründerin und Kreativdirektorin einer Zeitschrift und unterstützt Wohltätigkeitsorganisationen gegen Brustkrebs. Selbst mit 54 Jahren ist sie noch immer in der Modewelt erfolgreich. Trotz Dutzender hochkarätiger Dessous-Kampagnen gab Helena jetzt zu: Sie kaufte und trug früher Männerunterwäsche.

Im Interview mit The Sun plauderte die Brünette aus dem Nähkästchen: "Ich hatte keine Fashion-Magazine, aber als Teenager war eins meiner liebsten Geschäfte der Second-Hand-Laden." Dort habe sie sich Männerunterwäsche und Ballkleider gekauft und diese Kleidungsstücke anschließend kombiniert. "Ich fühle so viel Freude, in einen kleinen Laden zu gehen und all diese Stücke durchzusehen, die jemand anderem gehörten", erzählt Helena.

Den Grund für ihre Liebe zur gebrauchten Fashion erklärte das Supermodel auch: "Weil ich Dänin bin und aus einem Land komme, das eines der ersten der Welt war, das sich dieser ganzen Denkweise verschrieben hat." Als Helena anschließend anfing, als Model zu arbeiten, sammelte sie weitere Erfahrungen mit Mode und Kleidung. Das sei eines der Dinge, die sie an ihrem Beruf liebe.

Getty Images Helena Christensen im Oktober 2019

Instagram / helenachristensen Helena Christensen am Strand

Getty Images Helena Christensen im Dezember 2022

