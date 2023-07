Helena Christensen trauert um ihren toten Vater im Netz

Helena Christensen (54) nimmt mit rührenden Worten Abschied von ihrem geliebten Vater. Das dänische Supermodel teilt mit ihrer Community in den sozialen Medien ganz unterschiedliche Schnappschüsse aus ihrem Leben: Ob am Strand oder in einem kalten Eisbad, die 54-Jährige präsentiert sich gerne im Netz. Jetzt veröffentlicht sie einen weniger erfreulichen Post: Mit schönen Erinnerungsbildern und rührenden Worten nimmt sie Abschied von ihrem Papa.

"Papa, ich kann nicht mit Worten beschreiben, was für ein gütiger, fürsorglicher, lieber, bescheidener und schöner Mann und Vater du warst", schreibt sie via Instagram unter eine ganze Reihe Bilder von ihrem Vater und ihrer Familie. "Du warst immer für uns da, immer mit einem Lächeln, hattest immer die besten Witze auf Lager, hast immer gewunken, bis du mich nicht mehr sehen konntest, auch wenn das bedeutete, dass du sehr lange winken musstest", bedankt sie sich bei ihrem Papa.

"Du hast gekämpft, um so lange wie möglich bei deiner Familie zu sein, wolltest uns nicht verlassen. Du wirst immer bei uns sein, Papa, und ich werde winken, immer", beendete sie ihren liebevollen Text. Ihre Fans teilen Helena in den Kommentaren ihr Mitgefühl mit.

Getty Images Helena Christensen auf dem Laufsteg

Getty Images Helena Christensen, September 2017 in New York City

Getty Images Helena Christensen im Dezember 2022

